Kako se nekada davno mamurluk liječio - kamenjem

Kisela čorbica ili sok od paradajza možda su danas popularni među lijekovima za mamurluk, ali arheolozi u Izraelu su otkrili potpuno drugačije rješenje iz prošlosti - prsten od zlata i ljubičastog ametista.

Prsten je iskopan u gradu Javne, a nakit s vrijednim kamenom je otkriven na mjestu najveće poznate vinarije iz vizantijskog doba, prema Izraelskoj Upravi za antikvitete.

U saopštenju za štampu, arheolozi su naveli da je prsten davno nošen, jer su ljudi vjerovali da ovaj kamen može da spriječi štetne posljedice konzumiranja previše alkohola.

"Mnoga povoljna dejstva su vezana za ametist, pa i ono koje se odnosi na otklon mamurluka", rekao je arheolog Amir Golani.

Prsten je pronađen na samo 150 metara udaljenosti od ostataka skladišta u kojem su pronađene amfore za čuvanje vina.

Mjesto iskopavanja je datirano okvirno u 7. vijek, kada nastupa kraj vizantijske ere i počinje rani islamski periodi, mada zvaničnici smatraju da bi prsten mogao biti još stariji.

"Zlatno prstenje ukrašeno ametistom bilo je poznato i moderno u društvu Starog Rima, a moguće je da je konkretno ovaj prsten, koji je najnoviji među pronađenima, pripadao nekom od predstavnika elite koja je živjela u gradu još u 3. vijeku nove ere", navodi se u saopštenju za javnost.

Prsten je težak 5,11 grama, a nosili su ih podjednako i muškarci i žene.

