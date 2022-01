U polju pronađen jedan od prvih zlatnika Engleske

Rijedak novčić kralja Henrija Trećeg iz 1257. otkriven je u polju u Devonu kao jedan od "prvih zlatnika u Engleskoj".

Riječ je o jednom od prvih zlatnika Engleske. Otkriven je uz pomoć detektora metala i procijenjena vrijednost mu je 400.000 funti.

Vilijam od Glostera kovao je novčić kralja Henrija Trećeg oko 1257. godine od zlata koje je uvezeno iz sjeverne Afrike.

Kolekcionari vjeruju da je to prvi "pravi" portret engleskog kralja na prijestolu od vladavine Vilijama Osvajača. Poznato je da postoji samo osam novčića, a skoro svi su u muzejima.

Prošlog septembra, detektor je otkrio ovo "malo blago", čije je prečnik nešto manji od tri centimetra na poljoprivrednom zemljištu u Devonu.

