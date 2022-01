Meta pravi najveći superkompjuter ikada

Meta je saopštila da pravi superkompjuter, najveći na svijetu koji koristi vještačku inteligenciju.

"AI Research SuperComputer" biće moćna mašinja za učenje, koja će u budućnosti "sprovesti metauniverzum u život", navode iz kompanije.

"Ovaj računar će nam omogućiti lakšu moderaciju, kao i sam kontekst, jezik i ton objava. Kada bude potpuno izgrađen, broj čvorova će se udvostručiti što će ga, prema našim saznanjima, učiniti najbržim računarom za vještačku inteligenciju na svijetu", rekao je za CNN Šubo Senguta, inženjer u kompaniji Meta.

Oglasio se i Mark Zukerberg.

"Meta je napravila najveći AI superkompjuter na svijetu i zovemo ga 'RSC for AI Research SuperCluster' i završićemo ga do kraja kasnije ove godine. Ono što sada pravimo i gradimo sa ovim superkompjuterom nalaže milijarde i milijarde operacija u sekundi, u čemu će nam RSC pomoći, pa će vještačka inteligencija moći da uči iz milijardi primjera i da savlada stotine svjetskih jezika, kao i mnoge druge stvari. Biće sjajno", rekao je Zukerberg za "The Register".

Research Super Computer će sadržati 16.000 Nvidia A100 GPUs i 4.000 AMD Epyc Rome 7742 procesora.

RSC će moći da primi 16 terabajta informacija u sekundi i imaće skladište od 1EB, što je 1018, milijardu milijardi bajtova.

Pored Nvidia i AMD čipova, Penguin Computing firma iz Kalifornije takođe radi na ovom projektu i oni su zaduženi za bezbjednost i infrastrukturu AI superkompjutera.

(b92)