Windows 11 pokrenut na Google Pixel 6 telefonu u Androidu 13

​Google je nedavno objavio Android 13 verziju za developere, koja je sada iskorišćena kako bi se Microsoft Windows 11 pokrenuo na Google Pixel 6 telefonu.

Android 13 se polako pozicionira kao poprilično revolucionaran iskorak u pogledu sigurnosti i stabilnosti rada.

Međutim, radi se i o odličnom mobilnom operativnom sistemu koji Android telefone usmjerava ka moćnom i sposobnom svijetu virtuelnih mašina.

Google želi da iskoristi Kernel-based Virtual Machine (KVM) kako bi standardizovao proces korišćenja u okviru Android operativnog sistema, što bi eliminisalo fragmentaciju kernela.

Gigant najnoviju verziju naziva "protected KVM" (pKVM). Ova verzija je opisana kao značajno sigurnija, a stiže direktno od strane Googlea, što znači da bi trebalo da bude sigurnija i pouzdanija.

Android i veb developer kdrag0n je uspio da pokrene Windows 11 u okviru Virtual Machine okruženja, koje je podešeno na Google Pixel 6 telefonu. On se tokom ovog procesa u velikoj mjeri oslanjao na KVM funkciju koja je dostupna u Android 13 developer preview verziji.

Potrebno je istaći da je uz Virtual Machines moguće podesiti okruženje za pokretanje različitih operativnih sistema.

Verzija koju je kdrag0n kreirao nije Windows on ARM (WoA), već je u pitanju standardni Windows dostupna za Intel ili AMD procesore.

Jednostavno rečeno, developer je uspio da pokrene standardni Windows 11 na Android telefonu preko podešavanja Kernel-based Virtual Machine (KVM) okruženja, prenosi B92.

