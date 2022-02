Astronomi uspjeli da snime centar Mliječnog puta

Nova slika koju je zabilježio radio-teleskop MeerKAT otkriva složeno srce Mliječnog puta u kome je najsvjetlija tačka supermasivna crna rupa. Astronomi tvrde da su ovim stekli najbolji uvid u misterioznu populaciju "galaktičkih vlakana" koju nigdje drugdje nisu uspjeli da otkriju.

Slika koju je objavila Južnoafrička radio-astronomska opservatorija (South African Radio Astronomy Observatory - SARAO) nastala je sklapanjem mozaika od 20 odvojenih posmatranja, za koje je bilo potrebno ukupno 200 sati rada teleskopa MeerKAT.

Ovaj superosjetljivi radio-teleskop sastoji se od 64 antene raspoređene u prečniku od osam kilometara u južnoafričkoj pustinji. Zahvaljujući ovom teleskopu čovječanstvo je moglo da poglada u centar naše galaksije, koji je, uprkos relativnoj blizini - udaljen "samo" oko 25.000 svjetlosnih godina - zaklonjen prašinom i gasom kroz koje se teško probijaju radio-talasi.

SARAO has released a new MeerKAT telescope image of the centre of our Galaxy, showing radio emission from the region with unprecedented clarity and depth. Read more: https://t.co/6s3aczEtB5 #MeerKAT #radioastronomy #heartofthegalaxy pic.twitter.com/2aZioc3aTv