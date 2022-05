Džejms Veb nastavlja da pokazuje nadmoć

Kako su podešavanja svemirskog teleskopa Džejms Veb gotovo završena, NASA je nedavno objavila snimak koji pokazuje koliko je snažna njihova nova "igračka".

U najnovijoj demonstraciji može da se vidi koliko je Veb nadmoćniji od starijih teleskopa, pa zainteresovani mogu da vide snimke koje je napravio Spitzer Space teleskop, a pored novih koji su stigli upravo od Veba.

Razlika je vrlo očigledna i nevjerovatna, a na snimku se vidi Veliki Magelanov oblak, obližnja galaksija za koju se pretpostavljalo da je nepravilnog tipa, sve dok je astronomi nisu bliže izučili.

Sada se smatra da je nepravilna ali sa prečkom u središtu, te je moguće da je nekada bila spiralna galaksija.

Sigurno je da će novi teleskop omogućiti novi pogled na ovu, te na druge daleke galaksije.

Computer, enhance! Compare the same target — seen by Spitzer & in Webb’s calibration images. Spitzer, NASA's first infrared Great Observatory, led the way for Webb’s larger primary mirror & improved detectors to see the infrared sky with even more clarity: https://t.co/dIqEpp8hVi pic.twitter.com/g941Ug2rJ8