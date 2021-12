Elon Mask: SpaceX će odvesti ljude na Mars za 10 godina

Elon Mask je rekao da će njegova kompanija SpaceX sa raketom Starship spustiti ljude na Mars za "deset godina u najgorem slučaju".

Tokom gostovanja u podkastu Leksa Fridmena, tokom kojeg je takođe komentarisao o stvarnom identitetu tvorca bitkoina, milijarder je rekao da će SpaceX odvesti ljude na Mars za deset godina u najgorem slučaju, a u najboljem bi to trebalo da se desi već za pet godina.

Mask je rekao Fridmenu da su odlučujući faktori "inženjering letjelice", dodajući da je "Starship najsloženija i najnaprednija raketa koja je ikada napravljena".

"Osnovna optimizacija Starship-a je minimiziranje cijene po toni do orbite i na kraju cijene po toni do površine Marsa - rekao je Mask i dodao da trenutno niko ne može da leti na Mars ni za trilion dolara. Ne postoji taj novac koji vam može kupiti kartu do Marsa", rekao je milijarder.

Generalni direktor kompanija SpaceX i Tesla je već navodio neke datume kada će njegova svemirska kompanija sletiti na Crvenu planetu.

Mask je u februaru u intervjuu za audio aplikaciju Clubhouse rekao da će biti potrebno "pet i po godina" prije nego što misija SpaceX-ove rakete Starship sa posadom sleti na Mars.

Pored toga, on je u martu tvitovao da će se to desiti "znatno prije" 2030. godine.

Stručnjaci su rekli da bi to moglo potrajati duže nego što predviđa ovaj milijarder ako stvari ne budu išle po planu tokom tri preostale mogućnosti lansiranja prije 2026.

Mask na kraju planira da napravi 1.000 Starship raketa i lansira tri dnevno kako bi odveo oko milion ljudi na Crvenu planetu, prenosi Telegraf.