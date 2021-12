Kineski rover snimio "mističnu kuću" na Mjesecu

Ukoliko sve bude išlo po planu, svjetska javnost uskoro bi trebalo da dobije povratnu informaciju o tome šta je kineski rover "Jutu-2" otkrio na takozvanoj tamnoj strani Mjeseca.

Naime, novinar Endru Džouns u petak je na svom nalogu na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi "kockasta građevina" koju je snimila kamera spomenutog rovera na otprilike 80 kilometara od vozila.

Struktura je odmah u kineskim medijima dobila naziv "mistična kuća", a naročito je probudila maštu onih koji se nadaju da ćemo napokon dobiti potvrdu da Zemljin prirodni satelit koriste i vanzemaljci.

Iako brojni NLO entuzijasti već dugi niz godina nagađaju kako vanzemaljci imaju postavljene baze upravo na tamnoj strani Mjeseca, Džouns misli da će ih razočarati fotografije koje će rover uskoro poslati.

"Teško je razaznati sa slike, ali vjerujem da nije u pitanju obelisk ili građevina vanzemaljaca", napisao je uz tu fotografiju i napomenuo kako je prije nekoliko godina tokom misije "Čang'e-3" uočena kamena gromada koja je takođe iz daljine davala mašti na volju.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I