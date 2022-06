Kinezi najavlili da će donijeti uzorke sa Marsa prije Amerikanaca i Evropljana

Kina radi na složenoj misiji prikupljanja uzoraka sa Marsa i dostavljanja na Zemlju. Misija koja nikada do sada nije pokušana trebalo bi da bude pokrenuta 2028, s ciljem da uzorci Crvene planete stignu na Zemlju 2031. godine, ili dvije godine prije zajedničke misije američke i evropske svemirske agencije, NASA i ESA.

Glavni dizajner orbitera i rovera misije Tjanven-1 Suen Cedžou predstavio je planove za donošenje uzoraka s Marsa na Zemlju, tokom prezentacije održane 20. juna. Prema najavama, krajem 2028. godine trebalo bi da budu obavljena dva odvojena lansiranja ka Crvenoj planeti s ciljem da se uzorci donesu na Zemlju u julu 2031. godine.

Cedžou je imao prezentaciju na forumu o tehnologijama istraživanja dubokog svemira, koji je dio seminara povodom proslave 120. godišnjice Univerziteta u Nankingu.

Kineski ambiciozni vremenski okvir sukobljava se sa Nasom i Esom koje imaju zajednički plan pokretanja sopstvene misije i isporuke uzoraka kamenja i prašine na Zemlju početkom sljedeće decenije. Prema rasporedu, ESA bi lansirala orbiter za povratak na Zemlju 2027. kako bi pokupila uzorke koje je sakupio rover "Perseverans" do 2033. godine.

Nasa je u martu objavila planove da odloži sljedeću fazu svoje kampanje povratka uzoraka sa Marsa i podijeli misiju lendera na dvije odvojene svemirske letjelice kako bi smanjila ukupni rizik programa.

Složena misija sa više lansiranja imaće jednostavniju arhitekturu u poređenju sa zajedničkim NASA-ESA projektom, sa jednim slijetanjem na Mars i bez rovera koji će uzorkovati različite lokacije.

Ulazak, spuštanje i slijetanje naredne kineske misije na Mars, Tjanven-3, primijeniće tehnike korišćene tokom misije Tjanven-1 2021. godine, dok će se za uzorkovanje marsovskog tla i stijena koristiti tehnologija korišćena tokom istraživanja Mjeseca.

Kada letjelica sleti na Mars u septembru 2029. četvoronožni robot će prikupiti uzorke i prenijeti ih u dvostepeno vozilo za prevoz. Ovo vozilo će tada poletjeti i spojiti se sa kineskim orbiterom koji će čekati u orbiti Marsa, koji bi trebalo da otputuje na Zemlju u oktobru 2030. i stigne u julu 2031. godine.

Primijetno je da Kineska svemirska administracija (CNSA) ima sličan plan kao NASA, međutim, njihova misija se smatra manje složenom.

Kineski stručnjak je čak rekao da će tim Tjanven-1, prve kineske međuplanetarne misije, izvesti i "test kočenja" u orbiti Marsa kako bi vježbao za misiju Tjanven-3.

Details and 2 flight plans of Mars sample return mission, by Sun Zezhou in Nanjing University. Later this year, the deployed Tianwen-1 Mars orbiter will conduct Martian atmospheric deceleration test as technical verification for Mars return mission. Source:https://t.co/UmofqnHqEI pic.twitter.com/eWvXoET7Bp