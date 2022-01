NASA pronašla dokaz o životu koji je nekad postojao na Marsu?

Najnovije otkriće NASA Curiosity rovera donosi vijesti o zanimljivim tragovima ugljenika koje nismo očekivali da ćemo vidjeti na Marsu.

Nakon analize uzoraka stijena koje je vratio rover, NASA je objavila da je nekoliko uzoraka bogato tipom ugljenika koji vidimo i na Zemlji. Ovi tragovi se, tvrdi NASA, najčešće povezuju sa biološkim procesima, koji bi mogli da znače da je život na Marsu nekada postojao.

Naravno, kao i mnogi prethodni uzorci sa Crvene planete, ovi novi sa sobom donose dodatna pitanja. Treba napomenuti da postojanje ovog tipa ugljenika na Marsu nije nužno dokaz drevnog života, iako nova studija tvrdi da bi to mogao biti veoma dobar dokaz. Međutim, prisustvo ovog tipa ugljenika moglo bi biti rezultat interakcije između ugljen-dioksida i ultraljubičastog svjetla.

Pored toga, to bi mogli biti ostaci ugljenika koji su ostali iza velikog kosmičkog događaja koji se dogodio prije milion godina.

"Pronalazimo stvari na Marsu koje su nam neizmjerno zanimljive. Ali, ipak, treba nam više dokaza da bismo mogli da kažemo da smo identifikovali život", rekao je Pol Mahafi, bivši istraživač u Curiosity timu u saopštenju na NASA sajtu.

Mahafi je takođe naglasio da tim koji stoji iza Curiosity rovera razmatra i druge mogućnosti iza tragova ugljenika koji su otkriveni u uzorcima. Naučnici su objavili svoju studiju u naučnom žurnalu Proceedings of the National Academy of Sciences ranije ove godine.

Veoma je lako pogledati podatke iz ovih uzoraka i reći da smo pronašli dokaz života. Međutim, nije sve baš tako jednostavno.

"Najteža stvar je napustiti pristrasnost prema Zemlji i zaista pokušati da uđemo u osnove hemije, fizike i ekoloških procesa na Marsu", rekla je Dženifer L. Ajgenbrode, astrobiolog iz NASA.

Ajgenbrode kaže da moraju zaista otvoriti svoj um i razmišljati izvan tradicionalnih okvira. Kada u tome uspiju, zaista će moći da dekodiraju sve podatke koje otkrivaju na Marsu. Ako to ne učine, sasvim je izvijesno da bi mogli pogrešno da protumače podatke koje dobijaju od uzoraka Curiosity rovera.

To bi, zauzvrat, moglo da uništi sve buduće misije na Crvenoj planeti.

(Telegraf)