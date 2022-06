Nasin rover spazio neočekivani predmet na Marsu

Rover "Persevirens" spazio je "nešto neočekivano" na površini Marsa - parče metala skriveno među stijenama.

Nasin tim koji kontroliše rover sa Zemlje misli da je u pitanju dio termalnog "ćebeta" koji je sa njega otpao dok je rover sletao na Crvenu planetu.

"Vjerovatno je ono što je bio dio faze za slijetanje koja je spustila rover na planetu prošle godine", navode iz Nase.

"Otkriće" je objavljeno na zvaničnom Twitter nalogu "Persevirensa".

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu