Naučnici pripremaju pokretanje velikog sudarača čestica

Naučnici u Evropskom istraživačkom centru za fiziku (CERN) ove sedmice uključuju Veliki hadronski sudarač čestica, mašinu dugačku 27 kilometara pomoću koje je pronađen Higsov bozon.

Sudarač je bio isključen radi servisiranja i unapređenja, a realizacija planiranih poslova je kasnila bog pandemije kovid 19.

Ponovno pokretanje mašine je kompleksna procedura, a istraživači u CERN-u otvoriće šampanjac ako sve prođe dobro. Boce su pripremljene u kontrolnoj sobi, gdje je prije 10 godina proslavljeno otkriće teško uhvatljive subatomske čestice.

"Ovdje nije riječ o običnom pritisku dugmeta. Ovo ide uz određenu tenziju i nervozu", izjavio je šef operacija u kontrolnoj sobi Rende Sterenberg.

Problemi mogu da nastanu usljed skupljanja materijala zbog promjene temperature u rasponu od gotovo 300 stepeni Celzijusovih i tokom rada hiljada magneta koji usklađuju milijarde čestica u uzak snop dok kruže kroz sudarač u tunelu na granici Francuske i Švajcarske.

Sterenbeg je rekao da sistem mora da radi "poput orkestra".

"Da bi zrak obišao krug svi ovi magneti moraju da odigraju svoju ulogu i urade prave stvari u pravo vrijeme", izjavio je ovaj stručnjak.

Fizičari se nadaju da će u narednim israživanjima uz pomoć ove mašine steći saznanja o takozvanoj "tamnoj materiji", koja se nalazi iza vidljivog univerzuma.

Pretpostavlja se da tamne materije ima pet puta više od obične, ali ona nema svojstva apsorpcije i refleksije, niti emituje svjetlost. Sve dosadašnje potrage za njom bile su uzaludne.

"Drastično ćemo povećati broj sudara, a time i vjerovatnoću da dođemo do novih otkrića", rekao je Sterenberg i dodao da će mašina raditi sve do narednog gašenja od 2025. do 2027. godine.