Otkriveno šta se krije iza "NLO baze" na tamnoj strani Mjeseca

Internetom se širi fotografija sa misterioznim objektom koji je uočio kineski rover "Jutu-2" na tamnoj strani Mjeseca. Uostalom, sve zagonetno što se ne objašnjava odmah i lako, a tiče se svemira, fascinira svijet.

Dana 6. januara kinesko lunarno robotsko vozilo "Jutu-2" pozvano je da istraži zagonetni, kubični objekat na nevidljivoj strani Mjeseca koji su mediji opisali kao "misterioznu kolibu".

Mediji koji pokrivaju kineski svemirski program izvijestili su da je tim "Jutu-2" locirao objekat nakon što je pregledao seriju fotografija napravljenih na vozilu.

Čudan objekat je viđen na horizontu, pored relativno "mladog" kratera i na udaljenosti od oko 80 metara od rovera.

Uprkos scenarijima koji su ugledali svjetlost dana, stvarnost je bila malo realnija.

Kineski rover se konačno približio dovoljno da istraži objekat čudnog oblika.

Sliku sivog objekta u obliku kocke na Mjesečevom horizontu objavio je Our Space, kanal povezan sa Kineskom nacionalnom svemirskom agencijom (CNSA). Fotografiju je napravio "Jutu-2" dok je prelazio veliki krater Fon Karman.

Tada je saopšteno da će roveru biti potrebno dva do tri mjeseca da stigne do objekta. Istina je konačno otkrivena kada je Our Space objavio krupni plan onoga što se pokazalo kao obična stijena na ivici kratera.

Stijena je, međutim, imala čudan oblik, napominju, dodajući da ju je tim koji je kontrolisao rover sa Zemlje nazvao stijenu "Zec od žada".

(B92.net)

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I