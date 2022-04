Rover na Marsu ruši sve rekorde

Više od 13 mjeseci nakon što je rover Perseverance sletio na Mars (18. februara 2021), kamere rovera konačno su uočile neke od dijelova sistema za slijetanje koji su rover sigurno spustili na tlo, piše Science Alert.

Padobran i zadnju školjku snimio je Perseveranceov MastCam-Z, posmatrani u daljini, južno od trenutne lokacije rovera. Slika je snimljena na Sol 404, odnosno 6. aprila 2022. na Zemlji.

Inače, rover bi mogao napraviti kratak izlet na početku misije kako bi snimio ostatke sistema za slijetanje. Ali Perseverance je morao da vozi oko nekog opasnog terena kako bi došao do velikog područja kratera Jezero koje je naučni tim želio da prouči, nazvanog South Séítah.

It’s time to put in some work for my AutoNav system as I head to my next science campaign in the ancient river delta. I’ll take pictures of the terrain, and AutoNav will use those images to help me avoid any challenges during the 3-mile (5-km) trek. https://t.co/kb6y6rJAs3 pic.twitter.com/2FMREFo8jp