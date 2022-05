Svemirski turizam sve popularniji

Kompanija za svemirski turizam "World View" je do sada imala 1.000 rezervacija za letove do svemira, čime potrđuje činjenicu da ta vrsta turizma postaje sve popularnija

Kompanija "World View" u planu ima da vodi turiste do ivice svemira u stratosferskom balonu i svemirskoj kapsuli pod pritiskom. Ova kompanija je inače prodala naveći broj rezervacija do sada kada je u pitanju svemirski turizam.

Komercijalni letovi bi zvanično trebali da krenu 2024. godine, a najviše rezervacija ima iz Sjedinjenih Država, Kanade, Njemačke i Velike Britanije.

Cijena rezervacije, odnosno leta iznosi 50.000 dolara, i let podrazumijeva odlazak osam turista i dva člana posade na visinu od oko 38 kilometara iznad planete, i to iskustvo bi ukupno trajalo od šest do osam sati.

(b92)