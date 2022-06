U kamenju nedavno stiglom sa Mjeseca nađena voda

Kamenje s Mjeseca koje je prikupio kineski lander Chang'e-5 u sebi sadrži vodu, ali onoliko koliko su naučnici očekivali.

Stručnjaci su nakon analize kamenja ustanovili da tlo na našem satelitu ima nivoe H20 oko 28.5 dijelova na milion (ppm), što nije baš puno, čak i za Mjesec. No, u mineralu apatit bilo je vode do 179 ppm.

Lander se spustio na Mjesec 1. decembra 2020, prikupio uzorke tla te se 16. decembra te iste godine vratio na Zemlju.

Možemo izvući vodu i kiseonik iz Mjesečevog tla

Podsjetimo, naučnici Evropske svemirske agencije (ESA) uspješno su putem "kuvanja" izvukli vodu i kiseonik iz Mjesečevog tla. Zagrijali su minerale na temperaturu od oko 1.000 stepeni Celzijusevih, pri čemu su se oni pretvorili u plin. Nastali plinovi su prošli kroz katalizator koji odvaja vodu, a kiseonik su ekstrahirali elektrolizom.

Nakon tog procesa dobio se nusproizvod bogat silicijevim dioksidom i metalima koji se može podvrgnuti daljoj preradi za druge resurse koji se mogu koristiti prilikom istraživanja Mjeseca.

Analiza zasebnog kineskog tima naučnika objavljena ranije ove godine pokazala je da u nekim vrstama stijena na određenim područjima našeg prirodnog satelita ima vode na oko 120 ppm do 180 ppm, piše Msn.

"Čak i najvlažnija područja na Mjesecu suvlja su od najgore pustinje na Zemlji"

Planetarna naučnica Parvathy Prem sa Sveučilišta Johns Hopkins u Marylandu kazala je da je pronađena količina vode niža nego što se očekivalo. Pretpostavlja da je to zbog toga što je Chang'e-5 prikupio uzorke u toplo doba dana ili zbog toga što je sletio u područje koje Zemljino magnetsko polje štiti od Sunčevog vjetra.

Naime, solarni vjetar sadrži vodonik koji se može pretvoriti u vodu ako se poveže s atomima kiseonika na površini Mjeseca. Stručnjaci se nadaju da bi astronauti koji će u budućnosti duže boraviti na Mjesecu moći iz njegova tla izvući vodu i čisti kiseonik. No, još uvijek nije poznato koliko će se te vode uopšte moći iskoristiti.

"Trebali bismo obraditi veliku količinu tla da bismo iz njega izvukli nešto vode. Čak i najvlažnija područja na Mjesecu suvlja su od najgore pustinje na Zemlji. No, s druge strane, voda na nekom drugom svemirskom tijelu, čak i u malim količinama, jako je dragocjena stvar", kazala je Prem.

Istraživanje naziva Evidence of water on the lunar surface from Chang’E-5 in-situ spectra and returned samples objavljeno je u časopisu Nature Communications.

