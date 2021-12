U našoj galaksiji nađene planete lutalice, jure bez cilja kroz svemir

Međuzvjezdani prostor groblje je planeta lutalica koje su izgubile svoju matičnu zvijezdu i koje besciljno jure kroz svemir.

Iako ih inače nije tako lako uočiti, naučnici su nakon analize desetina hiljada snimaka Evropske južne opservatorije (ESO) uspjeli u našoj galaksiji pronaći čak 170 potencijalno izgubljenih svjetova.

Ako se za veći dio njih potvrdi da se radi o planetima lutalicama, to bi značilo da je naša Mliječna staza puna takvih odbjeglih egzoplaneta.

Neke su izbačene iz svog zvjezdanog sistema

"Moglo bi biti i nekoliko milijardi takvih divovskih planeta koji besciljno jure Mliječnom stazom", rekao je astronom Herve Bouy s instituta Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux u Francuskoj.

Planete lutalice se rađaju u vrtlozima gasa i prašine koji su tipični za stvaranje solarnog sistema, ali neki od tih oblaka na kraju budu premali te ne dođe do nastanka nečega što liči našem Sunčevom sistemu.

Nije za sada poznato koliko je tih planeta nastalo bez zvijezde, a koliko je izbačeno iz svog gnijezda, odnosno iz svog solarnog sistema, piše Science Alert, prenosi Index.hr.

Teško ih je uočiti

Teško ih je uočiti jer ne sjaje žestinom zvijezde, a s obzirom na to da samo besciljno jure svemirom, nemaju ni izračunljive orbite. Većinu njih primijetimo posredno, kao rupice u prostor-vremenu jer njihova masivna tijela nakratko iskrivljuju pozadinu svjetlosti neke zvijezde.

Astronomi su uspjeli pronaći ovako velik broj planeta lutalica navodeći se činjenicom da novonastala tijela nastavljaju zračiti toplinom još mnogo miliona godina. Nakon što su analizirali naznake slabe radijacije sa snimaka ESO-ovih snažnih teleskopa, uspjeli su sakupiti ogroman broj kandidata za izgubljene svjetove.

Pitanje je hoće li se pokazati da su svi ti kandidati zaista planete lutalice. Od 170 njih, moguće je da će samo 70 potpasti u tu kategoriju.

Istraživanje naziva A rich population of free-floating planets in the Upper Scorpius young stellar association objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.