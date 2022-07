Webb teleskop rasplakao naučnike

Prošlo je šest mjeseci otkad je raketa James Webb Space ponijela u svemir, a teleskop je u međuvremenu obavio sve što se od njega očekivalo, te se našao na više od milion kilometara daleko od Zemlje.

Da podsjetimo: James Webb teleskop je lansiran 25. decembra, pa je tako počelo njegovo dugo putovanje u kosmos. Uspješno lansiranje je ipak bilo tek prvi korak, budući da je nakon toga došao put kroz svemir, te akcije rasklapanja "suncobrana" i ogledala, a u složenom nizu precizno ujednačenih pokreta. Operacija se od početka sprovodila pažljivo, kako bi u narednih desetak godina Webb mogao da snima duboki svemir.

Već je u martu poslao prve snimke, a uslikana zvezda HD84406 se nalazi na oko 260 svjetlosnih godina od naše planete. Sada ima i važno mjesto u zemaljskoj istoriji – poslužila je za testiranje instrumenata u okviru teleskopa koji je koštao 10 milijardi dolara.

Na prvom snimku smo mogli da vidimo 18 različitih svjetlosnih tačaka koje su snimljene uz pomoć različitih ogledala, a kasnije je taj snimak postao jedinstven – zvijezda iz sazvežđa Veliki medved je danas kristalno jasna.

Ogledalo koje u prečniku ima 6,5 metara sada gleda u duboki svemir i prikuplja podatke, a Webb je zahvaljujući njemu, te ostalim elementima, najmoćniji teleskop do sada. Već otkriva nove stvari o kosmosu koji nas okružuje, a eksperti iz agencije NASA kažu da prikuplja podatke koji će ući u istoriju, te dodaju da ih je to skoro dovelo do suza.

Nove Webb fotografije bi trebalo da se pojave 12. jula, a iz agencije NASA kažu da se radi o dosad neviđenim snimcima, te o prizorima iz dubokog svemira do kojeg ljudski pogled nikada pre nije stigao. Očekuju se i informacije o atmosferama nekih egzoplaneta, a Webb zahvaljujući naprednim instrumentima može da tumači i količinu ugljen-dioksida i ozona, na osnovu čega može da se zaključi da li je neki daleki svijet podesan za život, ili pak ne.