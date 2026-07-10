Apel Banjalučanima da ne pale gume

BANJALUKA - Povodom predstojećeg praznika Petrovdana upućen je apel sugrađanima da se ne pale gume, jer time ugrožavaju životnu sredinu, a i nekontrolisano paljenje na otvorenom može izazvati požare.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice upozoravaju na posebnu opasnost od paljenja vatre na otvorenom prostoru u ovom ljetnom periodu, koje pogoduje izbijanju požara.

Naime, Komunalna policija svake godine vrši pojačane kontrole na terenu u vrijeme Petrovdana.

"Ovom prilikom, pozivamo sugrađane da, ukoliko primijete da se na određenim lokacijama pripremaju veće količine guma za paljenje, to prijave Komunalnoj policiji putem telefona 051/306-464", kazali su oni.

Paljenje guma, kako dodaju, nije u duhu pravoslavne tradicije, već se za "lile", koje su simbolika ovog praznika, koristi kora drveta.