Kraj obnove igrališta u Ulici Majke Knežopoljke do sredine avgusta

BANJALUKA - Završetak rekonstrukcije dječjeg igrališta u Ulici Majke Knežopoljke planiran je do sredine avgusta, poručili su iz Odjeljenja za komunalne poslove Grada Banjaluke.

Iz ovog odjeljenja su naveli kako se radovi odvijaju planiranom dinamikom, te da je u dosadašnjoj fazi izvedena priprema podloge, uklonjen stari riječni oblutak, te ugrađen novi tamponski sloj.

"Takođe, postavljeni su novi ivičnjaci oko zelene površine, gdje se formiraju brežuljci koji će dodatno obogatiti sadržaje za igru i boravak najmlađih. Betonirane su temeljne ploče za ugradnju novih dječjih sprava, ispod kojih će biti postavljena sigurnosna gumena podloga debljine četiri centimetra, čime će biti obezbijeđen viši nivo bezbjednosti za djecu", izjavili su iz Odjeljenja, dodajući i kako je u narednom periodu predviđeno postavljanje betonske galanterije, kao i stavljanje u funkciju postojećeg pješčanika, čime će igralište dobiti dodatne sadržaje prilagođene najmlađim sugrađanima.

Iz Odjeljenja su poručili kako će završetkom radova stanovnici ovog dijela grada dobiti moderan, bezbjedan i funkcionalan prostor za igru, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i njihovih porodica.