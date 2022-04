Mališani iz banjalučkih vrtića pjevali i plesali svom gradu

BANJALUKA - U susret Danu grada Banjaluka, oko 60 mališana iz šest vrtića održalo je priredbu svojim roditeljima i drugim sugrađanima u Muzičkom paviljonu parka "Petar Kočić" u okviru tradicionalne manifestacije "Najmlađi voljenom gradu".

Uz igru, smijeh i ples, djeca su okupljenima otpjevala pjesmice o voljenom gradu, te su tako zaslužila i aplauze.

Mirjana Krčmar, pomoćnica direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, kazala je da je ovaj događaj značajan, kako za Centar, tako i za mališane.

"Centar se dugi niz godina rado odaziva na sve manifestacije, a posebno na ovu koja nosi naziv 'Najmlađi voljenom gradu'. Roditelji su presrećni i veoma se obraduju kad mogu da vide svoju djecu na ovakvim manifestacijama", rekla je Krčmareva.

Ističe da je program u ovim vrtićima vrlo šarolik, ali da ipak ne uspiju predstaviti sve što znaju, s obzirom na to da je imaju 29 vrtića, a da je nastupilo njih šest.

"To su vrtići 'Radost', 'Bubamara', 'Plavi čuperak', 'Zmaj Jova', 'Leptirić' i 'Lana', a napravili smo program koji je zaista zanimljiv, od folklora do ritmike, raznih kolaža, skečeva, tako da je to ono što vole djeca, ali i naši građani. Mališani znaju da je ovo dan našeg grada, jer ih vaspitači pripremaju i rade s njima", dodala je Krčmareva.

Mirna Savić Banjac, savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku, istakla je da Banjaluka ove godine ima bogat program "Banjalučkog proljeća".

"Već smo održali nekoliko značajnih manifestacija, od karnevala, Festivala cvijeća, završnice trke Beograd - Banjaluka, međutim, ono što je meni najdraže, a vjerovatno i mnogim građanima, je ova manifestacija. Ona je spoj mladosti, ljepote, tada djeca pjevaju, obraćaju se svome gradu i osjećaju da su dio Banjaluke, i nadam se da ćemo ovako djelovati još mnogo godina i da će učestvovati sve više djece", rekla je Savić Banjčeva.

Ona je vrijednim vaspitačima i mališanima uručila simbolične zahvalnice za učešće u obilježavanju Dana grada Banjaluka.

Djevojčica Sara, koja ide u vrtić "Leptirić", kaže da su igrali i pjevali i da im je bilo veoma zanimljivo.

"Zajedno sa drugarima smo plesali, a i tete su nam pomogle da se pripremimo", rekla je mala Sara.