Pobjednici skakači na doručku u Kaldrmi: Braća Arsenić na ponos Banjaluke

Otpočetka do kraja mora sve da bude bez greške, od čvrstog stava na mostu, odraza od mosta, leta, do ulaza u vodu, prepričava tajnu svog uspjeha Igor Arsenić, pobjednik jučerašnjih skokova sa Gradskog mosta u Banjaluci.

Po treći put je izveo najljepšu banjalučku "lastu" što je malo koga iznenadilo, jer su Arsenići odavno poznati kao najbolji skakači u Banjaluci. Nekad je njihov otac uzimao pobjedničke pehare, a sada to čine njegovi sinovi. I Igorova braća, Zvjezdan i Dušan, juče su zahvaljujući svojim skokovima završili pri vrhu tabele, na četvrtom i petom mjestu.

Dan poslije pravo je vrijeme da se sumiraju utisci, i to u društvu predstavnika banjalučke Turističke organizacije, ali i sponzora, restorana "Kaldrma 1929" koji svoju misiju usmjerava na podršku svemu što odiše tradicijom i autentičnim duhom Banjaluke. I svi oni u prelijepom ambijentu Kaldrme pažljivo slušaju pobjednika, jer Igor ima svoju tajnu zašto je najbolji.

Ustupljena fotografija

"Teže mi je izvesti banjalučku nego mostarsku lastu, samim tim što ruke idu pored glave, znači da je prednja strana tijela dosta teža i vuče te prema dole. Mora taj odraz biti još više uvis da bi se uspjelo doći do tog ulaza, koji je pod 60 stepeni", kaže Igor.

Pripreme su trajale više od mjesec dana na nekoliko lokacija, a važne su i one psihičke pred samo takmičenje.

"Noć prije skokova nisam mogao da spavam, ali ni sinoć od uzbuđenja. Pripreme bi trebalo da traju tokom cijele godine, treba biti jak fizički i psihički. Straha uvijek ima, ko kaže da nema taj laže. To je neki pozitivni strah, kao i trema", priznaje ovogodišnji pobjednik.

Brat Dušan dodaje da je ponosan na Arseniće, ali danas posebno na Igora, jer priznaje da je skok izveo perfektno. Trebamo se diviti ovim ljudima, kaže i Zoran Stanković iz Turističke organizacije Banjaluke. Uz pozitivnu energiju i prijateljstva koja sklapaju posebno je značajno što su svojim pristupom jedan amaterski sport podigli na viši nivo.

"Kažemo da oni nisu skakači već letači. Oni sami kažu da sve preko deset metara nije skok, to je već let. Naš most je 12 metara, tako da su to naši letači sa gradskog mosta. Prvenstveno bih se zahvalio pobjedniku Igoru Arseniću, jer svojim trudom, upornim zalaganjem i iskustvom koje prenosi na mlade pomaže da naša vrbaska lasta ostane da krasi naš divni grad", ističe Stanković ne propuštajući da se zahvali i restoranu "Kaldrma 1929" koji je podržao samo manifestaciju.

Ustupljena fotografija

Kada njegujete domaće, a imate dobrog komšiju, kakva je Turistička organizacija, onda je bilo logično da podržimo ovako divan događaj u Banjaluci, ponosno kažu u Kaldrmi i zahvaljuju što su imali priliku da daju doprinos očuvanju hvale vrijedne tradicije na Vrbasu.

"Čitav koncept restorana je baziran na tradiciji, a kao sponzor jedne od najstarijih manifestacija kod nas pokazujemo i da smo tu za Banjaluku na svaki mogući način. Ovaj mjesec imamo posebnu akciju 'Mjesec doručaka u Kaldrmi', gdje smo napravili neke novitete, kao i promotivne akcijske cijene. Pozivamo sve da dođu na tradicionalni doručak, a uskoro nam se, sljedeće sedmice otvara i bašta. Najbitnije je da imamo domaće, kvalitetne proizvode, koje u najvećoj mjeri nabavljamo lokalno, kao i na Tržnici koja nam je tu u blizini. U Kaldrmi zaista možete pronaći hranu po receptima naših baka", rekla je Nevena Tubonjić predstavljajući potencijal ovog sve popularnijeg restorana.

Da je "Kaldrma 1929" restoran u stilu "da prste poližete" ne krije ni kuvarica Gordana Lovrić. Današnjim gostima, mladim sportistima lako je mogla pripremiti sve ono što vole.

Ustupljena fotografija

"Imamo taj duh pravog tradicionalnog doručka sa domaćim kajmakom, čvarcima od mangulice i slično, a opet ljudi se sada vole i zdravo hraniti, pa smo se potrudili da to bude spoj zdrave, ukusne, a domaće i tradicionalne kuhinje. Uspjeli smo tradicionalno predstaviti na moderan način, a glavni začin je ljubav", podvlači Gordana dok objašnjava tajnu dobre kuhinje.

Braća Arsenić znaju koja je prava adresa za hranu koja stvara pobjednike, a uz podršku Kaldrme nastaviće da još bolje povežu banjalučke skakače.

Ustupljena fotografija

Igor je predsjednik kluba "Banjalučka lasta" zahvaljujući kojem je prošle i ove godine bilo devet skakača iz Banjaluke na Gradskom mostu, a prethodnih nekoliko godina samo dvojica. Zato će učiniti sve da Banjalučani iduće godine, kada će se skokovi organizovati po 70. put, u još većoj mjeri budu na visini zadatka.