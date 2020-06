Prodaja mjesečnih karata u rikvercu

Prevoznici gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banjaluka su nezadovoljni prodajom mjesečnih karata za jun i ističu da se mali broj građana odlučio na kupovinu.

Podsjećamo, zbog situacije sa virusom korona jun je prvi mjesec nakon februara u kojem će se čitav mjesec odvijati gradski i prigradski saobraćaj na području grada.

Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza", rekao je za "Nezavisne novine" da je prodaja mjesečnih karata veoma loša i da je u odnosu na isti period prošle godine prihod svega 20 odsto.

"Mjesečne karte za naredni mjesec se uglavnom kupuju krajem mjeseca tako da možemo reći da je skoro gotova prodaja, te da je ovaj broj zaista nezadovoljavajući za prevoznike", kazao je Mijić.

On je dodao da će prilagođavati polaske u skladu s prodajom karata i brojem putnika u autobusima.

"Od nekih linija uopšte nemamo koristi jer u većini bude jedan ili dva putnika, ili ih uopšte ne bude. Po mom mišljenju, razlog je što neke firme ne rade, a većina ljudi se još boji putovati autobusima, iako su ispunjeni svi uslovi koje je propisao Institut za javno zdravstvo RS", istakao je Mijić.

Prema njegovim riječima, prevoznici sa prihodima koje sada ostvaruju ne mogu poslovati rentabilno i dovodi se u pitanje opstanak preduzeća i gradskog i prigradskog prevoza u gradu.

"Karte jesu preskupe, mi to razumijemo, ali nemamo način da snizimo cijene jer svakako nemamo prihode. Zatražili smo sastanak sa Gradskom upravom i jedini način da se ova situacija prevaziđe i snize cijene karata jesu subvencije od grada", dodao je Mijić.

Milan Škorić, direktor "Golubić tursa", istakao je da je prodaja mjesečnih karata jako loša te da je osnovni razlog to što su putnici ili našli drugi način prevoza do posla i nazad ili se još boje putovati gradskim i prigradskim prevozom.

"Mi smo ostvarili samo 30 odsto prihoda od prodaje karata za ovaj mjesec u odnosu na isti period prošle godine. Vršimo samo prigradski prevoz, ali se znatno osjeti manji broj putnika", rekao je Škorić.

Od ponedjeljka, 25. maja, na snazi je ljetni režim reda vožnje putnika, koji su na određenim pravcima prilagođeni epidemiološkoj situaciji.

Ukupan broj polazaka koje koriste građani na gradskim linijama je oko 800, a na prigradskom području više od 150, i više nema restrikcija polazaka u pojedinim dijelovima dana. Prvi polasci su 5.30-6.00 časova, a zadnji oko 22.30, u zavisnosti od linije.

Trenutne cijene mjesečnih karata

Na grupi linija gradskog prevoza cijena mjesečne karte za radnike je 44 KM, studente i đake 30 KM, a penzionere 14 KM, za djecu poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet, te supruge poginulih boraca i invalide I i II kategorije 13 KM.

Jedinstvena mjesečna karta za radnike je 60,5 KM, studente i đake 40 KM, a penzionere 21,5 KM.

U prigradskom prevozu cijene mjesečnih karata variraju od broja kilometara, te su tako do 10 kilometara od centra grada karte za radnike, studente, đake i penzionere iste kao na grupi linija gradskog prevoza.

Najskuplje su one od 40 do 50 kilometara od centra grada i one iznose za radnike 135 KM, studente i đake 87,5 KM, a penzionere 58,5 KM.