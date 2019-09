Tim "Banjaluka EPK 2024": Dokazaćemo Evropskoj komisiji da je pogriješila

BRISEL - Banjaluka nije uspjela da dobije titulu evropske prijestonice kulture za 2024. godinu, a kako nezvanično saznajemo, devetočlana Evropska komisija ovom gradu juče u Briselu dala je ukupno četiri glasa, dok je titulu evropske prijestonice kulture dobio norveški Bodo sa ukupno pet glasova.

U finalu izbora gradova koji se nalaze van Evropske unije bio je i Mostar.

Kakvi su utisci Tima "Banjaluka EPK 2024", koji je sa gradonačelnikom Banjaluke Igorom Radojičićem na čelu u Briselu izložio kandidaturu, te koji su njihovi naredni planovi, članovi i gradonačelnik govorili su nakon ishoda glasanja.

"Prvi utisak je da mi je žao što nismo prošli. Bilo je fantastično za Banjaluku doći u Brisel u finale i očekivati da postanemo evropska prijestonica kulture. Teško je bilo prije samo dvije i po godine i da zamislimo tako nešto. Po našim informacijama, izbor je bio prilično težak i komplikovan. Teško je i nama sad ocjenjivati zašto se neko iz Francuske ili iz Poljske opredijelio u glasanju ovako ili onako. Mislim da je možda presudila sigurnost sjevera u odnosu na naš život na jugu koji se uvijek odvija uz dozu rizika, ali najvažnije je da smo imali sjajan tim, odličan projekat i pokazali da imamo kapacitet da budemo na evropskoj sceni", kazao je Radojičić juče u Briselu, čestitajući kolegama iz Norveške na dobijenoj tituli. On je naglasio da je ovih dana bilo fantastično vidjeti koliko su se ljudi potpuno različitih opredjeljenja u Banjaluci ujedinili oko ove ideje, te zahvalio ljudima iz Jajca i Bihaća koji su zajedno sa Banjalučanima radili na pripremi kandidature.

Svoje utiske podijelila je i Monika Ponjavić, član ovog tima.

"Koliko smo mi razumjeli, Komisija je vijećala od juče do danas u pola 12. Kasnili su na proglašenje i lomili dugo, da bi na kraju odlučili da titula ide u Norvešku zbog politike i geopolitike, jer je to prvi arktički grad koji će ponijeti titulu, bogat, stabilan itd. To je neki naš zaključak, a ono što je Komisija rekla na proglašenju odluke bilo je da se radilo o jednom od najtežih glasanja do sada", navela je Ponjavićeva juče iz Brisela putem telefonskog razgovora.

Ona je navela da, uprkos odluci Evropske komsije, Banjaluka ima usvojenu strategiju i da treba nastaviti rad na njoj.

"Mislim da treba da se zadrži ovaj momentum i među političarima i među kulturnjacima i da se zapne kako bismo pokazali Evropskoj komisiji da je donijela pogrešnu odluku. To je naš stav", bila je jasna Monika Ponjavić.

Šef Tima Marko Bilbija rekao je da je uprkos ovakvom rezultatu zadovoljan, jer je Banjaluka pokazala da se može takmičiti s najrazvijenijim evropskim sredinama.

"Mi kao tim smo zadržali izuzetnu energiju od kada smo došli ovdje. Mislim da smo odradili sjajan posao i da smo pokazali, što je bio jedan od komentara panela, da smo ovim projektom pokrenuli nešto u Banjaluci i iskoristili sto odsto potencijala koji Banjaluka ima. U svakom slučaju, ovaj projekat je jedan razrađen i jedan temeljan plan razvoja Banjaluke za sljedeći period, tako da ovaj posao koji smo započeli i čije rezultate već imamo, nastavljamo i dalje", zaključio je Bilbija.