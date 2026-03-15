BANJALUKA - Ni milimetar granice sa komšijama BiH nije uspjela da razgraniči ni tokom prošle godine, još jedne u nizu u kojima nije zabilježen nikakav napredak na terenu.

Ključne informacije BiH u 2025. nije razgraničila ni milimetar granice sa susjedima.

Razgovori sa Crnom Gorom trenutno su u zastoju.

Nije bilo aktivnosti na granici sa Hrvatskom i Srbijom.

Najduža granica BiH je sa Hrvatskom – 1.001 km.

Više spornih tačaka i dalje čeka rješenje.

Komisija bez konkretnog napretka u drugoj polovini 2025.

U Izvještaju o radu Državne komisije za granicu BiH za period juli - decembar 2025. godine ne navodi se da se stvari pokreću sa mrtve tačke, niti ima ikakvog vidljivog pomaka u odnosu na prethodno polugodište.

Ova komisija je, podsjetimo, nadležna za identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije, pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji itd.

Komisija je, u drugom polugodištu 2025. godine, održala dvije sjednice, na kojim su razmatrane i analizirane aktivnosti i prijedlozi rješavanja pitanja iz nadležnosti njenog rada.

"Komisija je, između ostalog, na sjednici održanoj 3. decembra 2025. godine usvojila Nacrt izvještaja o radu za period juli - decembar 2025. godine, kao i Nacrt plana i programa rada za 2026. godinu", naveli su iz Komisije.

U okviru svojih redovnih aktivnosti Komisija je, dodaje se, odgovarala na upite ministarstava, institucija i drugih subjekata, koji se tiču pitanja razgraničenja BiH sa susjednim državama.

Razgovori sa Crnom Gorom zastali zbog saglasnosti Savjeta ministara

"Važno je napomenuti da su sa predstavnicima Crne Gore nastavljeni razgovori o obilježavanju granične linije između dviju država. Osnova za vođenje ovih razgovora je Ugovor o državnoj granici između BiH i Crne Gore, potpisan u Beču 28. avgusta 2015. godine, a Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo Odluku o ratifikaciji 18. januara 2016. godine", naveli su iz Državne komisije za granicu BiH.

Međutim, kako priznaju, razgovori su trenutno zastali, a temeljna prepreka nastavku ovih važnih aktivnosti je davanje saglasnosti Savjeta ministara BiH na imenovanje Stručne grupe za učestvovanje u radu zajedničkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama.

"Naime, Komisija je donijela Odluku o imenovanju članova Stručne grupe, ali Savjet ministara BiH još nije dao saglasnost na predloženu odluku", tvrde iz Komisije.

Jedan od prioriteta, dodaju iz Komisije, jeste i određivanje tromeđne tačke između BiH, Crne Gore i Hrvatske.

"Stavovi tri strane su usaglašeni po ovom pitanju, kako u pogledu tehničke dokumentacije, tako i u pogledu predloženog teksta protokola o određivanju tromeđne tačke između BiH, Crne Gore i Hrvatske. U narednom periodu se nastojati u tome da se urade sve pripreme za potpisivanje teksta protokola", uvjeravaju iz Komisije, odakle upozoravaju da je i za realizaciju ove aktivnosti neophodna saglasnost Savjeta ministara za imenovanje Stručne grupe.

Bez aktivnosti na granici sa Hrvatskom i Srbijom

Naglasili su da u drugom polugodištu 2025. nije bilo aktivnosti po pitanju rješavanja graničnih pitanja sa Hrvatskom i Srbijom. Problem je već poznat i identičan već duže vrijeme.

"Komisija je prema predstavnicima Hrvatske i prema predstavnicima Srbije uputila pisma namjere o spremnosti nastavka razgovora o granici, ali na našu adresu još nisu stigli odgovori", upozoravaju iz Komisije.

To što BiH ne bilježi napredak u razgraničenju svoje teritorije sa komšijama ne iznenađuje novinara Dejana Šajinovića.

"BiH bilježi zastoj u brojnim oblastima, a ovo je samo jedna od njih. Mi konstantno imamo blokade pri implementaciji raznih projekata, tako da nikog ne treba da čudi to što tapkamo u mjestu u procesu razgraničenja sa zemljama u komšiluku", kaže Šajinović.

Poznate sporne tačke na granici BiH sa susjedima

Granica BiH je najduža s Hrvatskom te iznosi 1.001 kilometar, zatim sa Srbijom 302 km i sa Crnom Gorom 225 kilometara.

Sa Srbijom je, kako su "Nezavisne novine" ranije pisale, problem u četiri tačke, i to hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta, a sporno je i 10 kilometara pruge Beograd - Bar koja prolazi kroz BiH i opštine Priboj i Rudo.

Prije nekoliko godina, podsjetimo, članovi Državne komisije za granicu BiH posvađali su se s obzirom na to da je ispred bh. komisije prema Srbiji otišao Protokol o okvirnim kriterijumima za granicu između BiH i Srbije, koji nije bio usaglašen, već su ga članovi Komisije iz FBiH uputili samoinicijativno, bez saglasnosti Komisije.

Što se tiče granice sa Hrvatskom, tu je situacija daleko komplikovanija i od ukupno 1.001 kilometra granice sporne su dvije tačke: granica na moru kod Neuma i na dijelu od Novog Grada do Kozarske Dubice, gdje državna granica više od 15 puta prelazi s jedne na drugu obalu rijeke Une.