Bojović: Kad su me u "Lori" izvodili na strijeljanje, kao da su me častili

TREBINJE - Kada je riječ o zlostavljanju u "Lori", to se ne može opisati. Mene kada su izvodili na strijeljanje, tako sam se osjećao kao da su me poveli negdje da pojedemo jagnje i popijemo gajbu piva. Boljele su me obrve, kosa na glavi, toliko sam bio premlaćen. Nisu me ubili već su koristili neku manevarsku municiju.

Na taj način je strahote koje je doživio u tom logoru opisao Dobrivoje Bojović iz Trebinja, jedan od preživjelih logoraša, koji nije zadovoljan presudom u slučaju "Lora", a koju je danas izrekao splitski Županijski sud, nepravosnažno osudivši bivšeg upravnika Tomislava Duića na osam godina i šest mjeseci te čuvara Emilija Bungura na četiri godine i deset mjeseci zatvora.

"Nismo nimalo zadovoljno jer pojedini ljudi, koji su bili sa mnom logoru, presudom nisu obuhvaćeni, nisu dobili odštetu. Ja sam u zloglasnoj 'Lori' u Splitu proveo 14 mjeseci, a oni su presudom obuvatili samo period do 14. avgusta 1992. godine. A ja sam ostao još nepunu godinu tamo", rekao je Bojović za "Nezavisne novine".

Prisjećajući se strahota kada je vođen na strijeljanje, Bojović ističe da je izveden i prislonjen uz zid.

"Tamo su stajali nekakvi stražari i držali su puške u rukama. Bio je čovjek koji čita dnevnu zapovijest, nekakvu presudu, riječima 'Dobrivoje Bojović osuđuje se smrtnom kaznom strijeljanja...' Pitali su imam li posljednju želju, treba li mi vezati oči. Čulo se 'Nišani, pali'. Puške pukoše, a ti ostaneš. Gađali su manevarskom municijom, ćorcima", ističe Bojović u potresnoj ispovijesti za "Nezavisne novine".

Bojović se sjeća i Duića ali i Bungura iz tog perioda.

"Duića znam dobro. Sjećam ga se. Bio je tamo i Bungur. Znam ih u dušu", istakao je Bojović.