Ćeranić o prijetnjama: Protivnici Rusije kažnjavaju BiH i Srbiju

Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci Predrag Ćeranić rekao je za RTRS da je talas prijetnji preko Srbije došao i do Republike Srpske, te da se to treba posmatrati u kontekstu krize u Ukrajini.

Ćeranić je u političkom magazinu Pečat rekao da Srbija i BiH nisu uvele sankcije Rusiji, te da ih zato kažnjavaju protivnici Rusije.

"Kažnjavaju sve građane i to one kategorije koje su najranjivije - djecu i bolesne. To je nehumano i jednostavno predstavlja zločin", rekao je on.

Ćeranić je istakao da se prijavljivanje podmetnutih bombi u institucijama može kvalifikovati kao teško krivično djelo, pa i kao terorizam.

On je naglasio da je, osim utvrđivanja odgovornih osoba, važno raditi i na prevenciji i novim bezbjednosnim protokolima.

"Potrebno je mijenjati protokole u ovim vanrednim situacijama i više raditi na preventivi. Postaviti nadzorne kamere i jednostavno više voditi računa o tome ko prilazi objektima od javnog značaja. Mislim da je rješenje uvođenje koordinatora bezbjednosti u škole. Dakle, kao što postoji psiholog, tako će vremenom morati da postoji čovjek koji će se baviti bezbjednošću", rekao je Ćeranić.

Podsjećamo, u Republici Srpskoj juče su stigle lažne dojave o postavljenim bombama u školama, a danas i u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Nakon protivdiverzionih pregleda, pacijenti su zbrinuti, a u klinikama uspostavljen redovan rad.

Tužilaštvo je prijetnje okvalifikovalo kao terorizam.