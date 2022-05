Cvijanović: Netačni navodi u uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da nije donesena nikakva relevantna odluka pred relevantnim organima ili institucijama BiH zaduženim za spoljnu politiku o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji te navela da su netačni navodi u pojedinim medijima da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uveo sankcije Rusiji.

"Predsjedništvo BiH nije se bavilo pitanjima koja bi mogla da produkuju neki stav ili platformu koja bi trebalo da posluži u svijetu da sprovodi tu politiku", rekla je Cvijanovićeva i naglasila da formalno nema domaće odluke u tom smislu.

Govoreći o krizi u Ukrajini, Cvijanovićeva je navela da je ovaj svijet postao takav da u njemu nema prave diplomatije i, nažalost, primjenjuje se sila.

"Jedna sila je oružana, a s druge strane imate silu koja se ogleda kroz različite sankcije koje pogađaju svakog čovjeka", istakla je Cvijanovićeva navodeći da Republika Srpska ne želi nikome rat, niti da učestvuje u bilo kojem sukobu, kao ni da sluša ikoga sa strane, osim svoje građane.

Ona je naglasila da ovo vrijeme nosi pojačanu odgovornost za institucije Republike Srpske koje u ovoj situaciji rade kao veliki tim kada se mora obezbijediti stabilnost i sigurnost za građane Srpske.

"Pokušavamo da dođemo do nekih rješenja kako bi se poskupljenja zbog ove krize amortizovala kroz povećanja plata, penzija, boračkog dodatka, socijalnih davanja te subvencija i podsticaja u poljoprivredi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da najave da će u Srpskoj do kraja trećeg kvartala ove godine jednokratnu pomoć od 100 KM dobiti borci, mladi od 18 do 30 godina i penzioneri nisu nikakvi predizborni trikovi, kako to tvrdi opozicija.

"Ova jednokratna pomoć nije prvi put. Kada sam vodila Vladu Republike Srpske u dva do tri navrata smo imali jednokratne pomoći i određene intervencije kada nisu bile izborne godine. To rade i druge Vlade i u Srbiji i ne vidim u čemu je onda problem", kaže Cvijanovićeva.

Kada je riječ o odugovlačenju izdavanja viza od Ambasade Velike Britanije reprezentativkama BiH srpske nacionalnosti u taekvondou koje su trebale učestvovati na seniorskom prvenstvu Evrope u Mančesteru, Cvijanovićeva je navela da je to neprihvatljivo te da je na sceni apsolutna diskriminacija i segregacija.

"Zamislite koliko je to kvarno, tendenciozno i neprihvatljivo da se vize izdaju reprezentativkama bošnjačke, ali ne i reprezentativkama srpske nacionalnosti koje dolaze iz Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva za RTRS.

Govoreći o predstojećim izborima u BiH, Cvijanovićeva smatra da će oni biti održani i da je Republika Srpska spremna za taj proces.

"Treba održati izbore. Potpuno razumijem političku frustraciju HDZ-a, ali je izostala volja Bošnjaka i njihove politike da se stvari poslažu i da se izađe u susret onom pravu koje je Ustav BiH dao da imate konstitutivnost i da ste ravnopravni bez obzira na broj i da imate pravo da izaberete svoje legitimne predstavnike", napomenula je Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.

Ona je izrazila žaljenje što zbog blokade bošnjačke politike nije bilo uspjeha raznih inicijativa da se nađe rješenje za reformu Izbornog zakona u koje su bili uključeni SAD, EU, jer bi to umnogome olakšalo situaciju u BiH.

"SNSD je pokazao opredijeljenost da izbora bude, ali i dalje razumijemo da postoji problem između bošnjačke i hrvatske komponente da se dođe do određenih dogovora, vrijeme ide, ali mislim da će izbora biti", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Sankcije usmjerene prema onima koji govore istinu

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da institucije Republike Srpske ne smetaju nikome u BiH, osim onima koji mrze Srpsku, a da su sankcije usmjerene prema onima koji u BiH govore istinu.

"Istina je da ima mnogo problema koje su prouzrokovali domaći faktori, ali bi ti problemi bili daleko manji da se nisu petljali međunarodni koji sada uvode sankcije", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o sankcijama koje joj je uvela Velika Britanija, Cvijanovićeva je rekla da je to više znak nemoći i odsustva realnosti međunarodnih faktora da se bave realnim stvarima.

"Totalno su nespremni da razumiju realnosti u BiH. Pošto nemaju rješenje za probleme koje su uglavnom sami prouzrokovali, niti viziju BiH kakva ona može da uspije, onda se obračunavaju na ovaj način", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da sve vrijeme zagovara ustavni poredak BiH, a da su u obrazloženju sankcija navedene nebuloze, te da je sramno reći da je ona prijetnja nečemu što se zove regionalni mir i stabilnost.

Predsjednk Srpske je istakla da su oni veća prijetnja, oni su ti koji podrivaju ustavni poredak BiH jer mijenjaju realnosti tako da one ne odgovaraju onome što je Ustav propisao.

Cvijanovićeva je rekla da sankcije doživljava kao potvrdu da nije nigdje pogriješila i da radi dobar institucionalni posao, te da živi normalno, kao što je i prije.

Ona je ukazala i da sankcije nikada nisu poboljšale situaciju u okviru BiH, pa neće ni sada.

Cvijanovićeva je konstatovala da je besmislica izjava Kristijana Šmita da je zagovaranje izvornog Dejtona antiustavno i naglašava da je teško razumjeti međunarodni faktor koji se na ovaj način bavi BiH.

"Ustav BiH je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma kao Aneks 4 gdje je propisano šta jeste, a šta nije", dodala je je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su laž navodi da radi po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ističući da radi po nalogu građana Republike Srpske koji su je izabrali i da Republika Srpska traži samo da se poštuje Ustav BiH.

"Dok god me građani budu birali radiću po njihovom nalogu i ne može mi niko drugi narediti ko god on bio na planeti, zato što znam na koji način se ovdje donose odluke", rekla je Cvijanovićeva.