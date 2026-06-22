JERUSALIM - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas, 22. juna, da se u Izraelu, ali i na svakom drugom mjestu, vrlo dobro zna kakve su pozicije Sarajeva, a kakve su pozicije Banjaluke.

"Ja to ne moram da ističem posebno, ja te razlike ne moram ni da pokazujem. Tačno se zna. Pogledajte bilo koje globalno pitanje i vidjećete drastične razlike između onoga što smatra Republika Srpska i što smatra većinska bošnjačka politika", rekla je Cvijanovićeva.

Odgovor na kritike zbog posjete Izraelu

Komentarišući reakcije političkog Sarajeva na njenu posjetu Izraelu, Cvijanovićeva je naglasila da ne radi ništa slično onom što rade njene kolege iz Predsjedništva, posebno bošnjački član.

"On pretenduje da govori u ime cijele BiH. Ja nikad nisam uzurpirala pravo koje pripada mojim kolegama. Dakle, ja sam u ime Republike Srpske izabrana u Predsjedništvo BiH. Sasvim legitimno i sasvim odgovorno mogu da govorim o onom što su interesi Republike Srpske", pojasnila je Cvijanovićeva za RTRS, prenosi Srna.

Prema njenim riječima, ovdje nema nikakve uzurpacije, nema nikakvih nastojanja da se kaže kakav je stav BiH, nego kakav je stav Republike Srpske.

"Ja imam priliku da razgovaram na mnogim važnim adresama i moja odgovornost prema građanima je takva da se na tim adresama čuje šta građani Republike Srpske misle. Dakle, ovde nema nikakve uzurpacije, nema nikakvih nastojanja da prikažem da je nešto stav BiH, nego kažem kakva su razmišljanja Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da ljudi u inostranstvu vide na koji način je zloupotrebljena diplomatsko-konzularna mreža BiH.

"Mislite li da ljudi u inostranstvu ne znaju da ministar inostranih poslova zaobilazi Predsjedništvo i ne traži stav o nekom spoljno-političkom pitanju što je po Ustavu obavezan da radi da bi mogao da daje instrukciju ambasadama kako da glasaju u multilateralnim organizacijama", istakla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska i odnosi sa Izraelom

Ona je navela da se jasno zna ko je ko i ko šta zagovara.

"Republici Srpskoj je u interesu da gradi dobre odnose sa svakom zemljom. Izrael ima jedno posebno mjesto zato što smo mi tradicionalno vezani jedni za druge. Nažalost, to prijateljstvo ili to partnerstvo ili to razumijevanje vezano je za najteža stradanja koja su se dešavala tokom Drugog svjetskog rata", podsjetila je Cvijanovićeva.

Važno je, dodala je Cvijanovićeva, da ni Republika Srpska, a ni Izrael nikad nisu zaboravili da je to toliko čvrsta veza i da nas ona obavezuje i jedne i druge, da nadograđuju odnose i da se dobro razumiju.

"Ako se slučajno dobro ne razumijemo, da znamo da moramo da razgovaramo da bi smo se bolje razumijeli. I ja cjenim Izrael, cjenim taj pristup, cjenim svaku državu koja ima kredibilan pristup, koja želi da unapređuje saradnju, unapređuje odnose", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da političko Sarajevo ima tu potrebu da na svaku stvar reaguje histerično, dok predstavnici Republike Srpske vrlo smireno rade svoj posao s punom odgovornošću prema Republici Srpskoj i njenim građanima.

"Opravdavamo povjerenje građana i čuvamo Republiku Srpsku na svakom mjestu. Svi mi koji smo dobili mandat naroda, razumijemo da je to ogromna odgovornost. I nećemo iznevjeriti narod, mogu pričati šta ga žele u Sarajevu", rekla je Cvijanovićeva.