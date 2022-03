Cvijanović: Zabrinjava histerična priča iz Evrope koja na silu hoće da pali alarme u BIH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da zabrinjava histerična priča koja dolazi iz Evrope, a odnosi se na BiH, koja pokušava da na silu upali alarme, za koje uopšte nema razloga u okviru BiH.

Cvijanovićeva je ukazala da ti pritisci dolaze uporedo sa onim koji se odnose na političko svrstavanje u sve ono u šta se svrstala EU u odnosu na sukob u Ukrajini.

"Plaši me to što oni pokušavaju da na BiH skrenu pažnju koja nam zaista nije potrebna u ovom momentu, praveći od BiH neko potencijalno žarište ili mjesto sukoba, mjesto gdje počinje neki konflikt, koji će se širiti regijom. To je fabrikacija laži i ne znam čemu to služi", rekla je Cvijanovićeva večeras za prnjavorsku televiziju "K3".

Cvijanovićeva je navela da je uloga brojnih diplomatskih aktivnosti političkih predstavnika Republike Srpske da svako kroz svoje kontakte kaže da nema mjesta za takvu vrstu priče.

"Pokušava se na vještački način prikazati da su sve aktivnosti u Republici Srpskoj usmjerene na otcjepljenje, na pravljenje nereda i haosa. To je brutalna laž, koja se širi u okviru evropskih redova, koja služi očito samo njima, da bi mogli opravdati neke svoje postupke", poručila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, uvijek zabrinjava politička kratkovidnost koja dolazi iz onih centara, koji moraju da budu ozbiljni centri sa ozbiljnom analitikom, te da na osnovu toga ozbiljno postupaju.

"To sada ne vidim i to je ono što ne samo zbunjuje nego i brine. Mi uporno govorimo i objašnjavamo šta su naši potezi i u koju svrhu su oni povučeni, dok oni uporno govore kako je ovo nestabilno područje", smatra Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da određeni međunarodni faktor funkcioniše na način da neko u Sarajevu pokrene neku temu, a onda oni to spremno prihvate i šire na sve moguće načine.

"To ljudi u političkom Sarajevu i rade namjerno, znajući da ta Evropa nema vremena da se nama bavi na neki posebniji, analitički način. Neko je nekad zapisao da ova država treba da se kreće nekim putem, koji je vrlo pogrešan, zato što nemate političku saglasnost da se krećete tim putem", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da, umjesto prihvatanja stanja kakvo jeste, tretiranja svih naroda na ravnopravan način, razumijevanja za zaštitu Ustava, stalno se ide iz devijacije u devijaciju na osnovu kojih se izvode pogrešni zaključci.

Cvijanovićeva smatra da je na sceni namjerna hiperprodukcija vrlo pogrešnih i lažnih teza o Republici Srpskoj iz raznih razloga, među kojima je i potreba da se drži jednog zadanog stereotipa.

"Diplomatski predstavnici međunarodne zajednice, nažalost, čuju sebe i ono što oni govore. BiH se ne kreće tim pravcima, koji oni pokušavaju da prikažu. Republika Srpska ne radi ništa što bi destabilizovalo BiH ili je uvelo u potencijalni sukob, niti se bavimo secesijom", naglasila je Cvijanovićeva.

Sasvim je jasno, tvrdi, da Republika Srpska ne krši Dejtonski sporazum i da ne krši Ustav koji je sastavni dio tog sporazuma.

"Ono što radimo jeste da ga promovišemo, da ga nastojimo dodatno pozicionirati, zato što je na neki način gurnut u stranu. Ono što nije u redu je činjenica da je neko u stanju da vas sankcioniše, navodno za kršenje Dejtonskog sporazuma, a u stvari zato što vi nećete da prihvatite devijacije i izmjene Dejtonskog sporazuma", rekla je predsjednik Srpske.

Osnovna briga političkih predstavnika Srpske, tvrdi Cvijanovićeva, trenutno jeste da se izborima sa ekonomskom situacijom kao posljedicom sukoba na istoku Evrope, a zatim da iskomuniciraju, gdje god je to moguće, ono što su pravi stavovi, nadajući se da će biti dovoljan broj ušiju koji će čuti istinu.

Republika Srpska, navodi Cvijanovićeva, svojim ponašanjem i djelovanjem svojih institucija ne ugrožava ništa što je institucionalni život BiH, niti bi ikad išta uzela od BiH.

"Samo govorimo da treba da imamo čiste račune u svojim međusobnim odnosima da bismo mogli imati čiste račune i kada govorimo o spoljnom svijetu. Ali, komunikacija sa političkim Sarajevom je katastrofalna priča", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da bi oni koji govore da je BiH jedinstvan ekonomski prostor, trebalo da stanu iza inicijative Vlade Srpske da održi zajedničku sjednicu sa Vladom FBiH.

"Sada imamo ignorantski odnos, a kad sam bila premijer imali smo intenzivnu saradnju dvije vlade, mnogo dogovora, sastanaka, komunicijama, konsultacija, da bismo došli do neki harmonizovanih rješenja za građane. Toga više nema i to je vrlo pogrešno za BiH", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da situaciju dodatno komplikuje to što nema saradnje sa nivoom BiH na realizaciji dobrih projekata, ali što ni politički predstavnici iz FBiH ne žele da razgovaraju o stvarima koje su važne za opstanak i budućnost BiH.

Ona smatra da bi spoljni svijet, kada bi realno sagledao situaciju u BiH, vidio da Hrvati traže svoju ustavnu poziciju legitimnog predstavljanja, a da se Republika Srpska žali što su brojne njene nadležnosti prenešene.

Govoreći o dešavanjima na istoku Evrope, Cvijanovićeva je navela da ona imaju refleksiju na cijeli svijet kad je u pitanju ekonomska-finansijska situacija, te da se od toga nije moglo pobjeći.

To je, tvrdi, dodatno opterećenje i za naše građane, ali i za institucije, koje moraju na neki način da se izbore sa svim nedaćama koje je ovo novo stanje donijelo.

"Gledamo na koji način doskočiti ovoj situaciji, prvenstveno na koji način riješiti pitanje rasta cijena. Preduzimaju se razne mjere, od intervencija iz budžeta prema poslodavcima, radnicima, socijali i drugim, da se svi zaštite", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je na institucijama da reaguju, čak i izvan svojih moći, da se zaštiti stanovništvo, ali i institucionalno funkcionisanje, odnosno sposobnost da se izvršavaju obaveze prema budžetskim korisnicima, a podsjetila je i na brzu intervenciju Vlade kad je u pitanju Sberbanka, što je omogućilo stabilizaciju u ovom sektoru.

"Imali smo veliki šok, kako za banku, tako i za ukupan bankarski sistem, ali pokazala se sposobnost institucija da brzo reaguju. Kada se Vlada, zajedno sa drugim institucijama, poput Agencije za bankarstvo, udruži i kada zajedno osmišljavaju izlaznu varijantu, onda su rješenja brza", naglasila je Cvijanovićeva.