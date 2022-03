Cvijanovićeva o navodima gradonačelnika Zvornika: "Organi reda moraju da djeluju"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je upoznata sa navodima gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića o postojanju podataka o opasnosti likvidacije nekog od gradskih funkcionera, ističući da Srpska ima organe koji će zaštititi građane u slučaju bilo kakve ugroženosti.

Ona kaže da je to pitanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, ali i svih drugih koji su u lancu zaštite integriteta ljudskog života i utvrđivanja opštih mjera za bezbjednost u društvu.

Cvijanovićeva je istakla da u svakom društvu postoje problemi, ali i da svako društvo treba da se bori protiv njih i razvija svoj sistem.

"Ono što me raduje jeste da, i to generalno govorim, a ne samo u vezi sa izlaganjem gradonačelnika, kroz razmjenu podataka sa partnerskim agencijama, sa ljudima koji djeluju na isti način u našem okruženju, uvijek dolazite u situaciju da dolazite do određenih podataka", istakla je Cvijanovićeva odgovarajući na novinarska pitanja u Banjaluci.

Ona je, komentarišući današnje navode gradonačelnika Zvornika, rekla da organi reda moraju da djeluju, preveniraju i sankcionišu.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je danas da postoje operativni podaci koji pokazuju da postoji opasnost likvidacije nekoga od funkcionera iz Zvornika, ali da nije poznato o kome je riječ.