Dodik: Ne mislimo da smo predmet bilo kakvih sankcija

SARAJEVO - Borel je bio veoma korektan i jasno rekao šta se očekuje od nas i da se moraju poštivati standardi, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, poslije razgovora sa Žozepom Borelom, visokim predstavnikom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Naglasio je da nema mjesta poređenju stanja u Ukrajini sa situacijom u BiH.

"Ta priča u kojoj se u nekoj vrsti bjesnila ovdje upoređuju Ukrajina i BiH, to je neuporedivo. Ovdje u BiH je bio građanski rat, ovdje nije bila ova vrsta priče kao u Ukrajini. Mi podržavamo teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a. Mi želimo da rat prestane što prije, ali mislim da je rat nastao, sam je to i Borel prije nekoliko dana rekao, zato što su oni mnogo podsticali Ukrajinu da bude članica NATO. pa to nisu mogli ispuniti. Očito se sve zakomplikovalo"

Dodik je prokomentarisao i tvrdnje lidera opozicije da bi Evropska unija mogla uskratiti pristup svojim fondovima za Republiku Srpsku.

"Ne mislimo da smo predmet ni da treba da budemo predmet bilo kakvih sankcija. Sredstva Evropska unija plasira u BiH i ako ih obustavi može to biti samo prema BiH. Ako bi se desilo da obustavi samo Republiku Srpsku, onda će to značiti da doprinosi podjeli BiH", kazao je Dodik.

Vezano za blokadu rada državnih institucija on je rekao da se danas održava sjednica Doma naroda Parlamenta BiH.

"To govori da te institucije rade. Međutim, Srbi neće glasati onako kako neko očekuje", istakao je Dodik.

Sastanku su prisustvovali i lideri SDA Bakir Izetbegović i HDZ Dragan Čović.

"Od Dodika je Borel u više navrata tražio da izvrši deblokadu institucija i da odustane od ovoga što se radi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te da zaustavi procesa vraćanja nadležnosti na entitetski nivo. I tu je bio uporan. Dodik je obećao da nema govora o secesiji i da će on poštovati Ustav BiH onako kako ga on razumije. Borel je precizno kazao da se te stvari zaustave i da se ne ide dalje", rekao je Izetbegović.