Dodik: Pitanje kalkulacija CIK-a kada će biti održani izbori

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da će Centralna izborna komisija (CIK) BiH 2. maja donijeti odluku o održavanju opštih izbora 2. oktobra, ali će onda kalkulisati da li će ih pomjerati ili ne.

"To će biti u funkciji procjene centara koji rukovode CIK-om", izjavio je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je još jedan nonsens u BiH da 2. maja bude objavljeno da se izbori održavaju 2. oktobra, a onda krajem maja ili početkom juna oni budu pomjereni za 45 dana.

"To nema nigdje na svijetu", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je za RTV Istočno Sarajevo napomenuo da je uobičajeno da izbore raspisuju parlament, predsjednik ili Vlada, a samo u BiH CIK, za koji je rekao da ga podržavaju stranci i da je koncipiran tako da kreira politički ambijent, što nema nigdje.

Dodik je podsjetio da je odlukama OEBS-a i visokog predstavnika Republici Srpskoj oteto pravo na izbore, kao jedan od elemenata koji utiče na kredibilitet svake države, pa i Republike Srpske.

"Često se pitam - kako je moguće da BiH preživi?", upitao je Dodik i naveo da ovakvu BiH ne žele ni Srbi ni Hrvati, a koliko vidi ni muslimani.

On je rekao da muslimani žele BiH za sebe, sa federalnim Sarajevom iz kojeg su protjerali Srbe, a u kojem više nema ni Hrvata.

"Muslimansko Sarajevo želi političku i institucionalnu dominaciju, a mi koji u tome moramo da participiramo da dolazimo tamo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Hrvati su odlukom da 1992. godine izađu na referendum o nezavisnosti BiH donijeli samoubilačku odluku u političkom smislu i zbog toga su trajno nezadovoljni, što sad pokušavaju da isprave.

Govoreći o položaju Srba i Republike Srpske, Dodik je naveo da se institucije Srpske opiru brojnim pritiscima za dodatnu devastaciju mirovnog sporazuma u cilju izgradnje muslimanske BiH.

Dodik je istakao da BiH nema šansu i da su Srbi natjerani na neku vrstu trepeljivosti kako bi sačuvali mir, kao i zbog političkih okolnosti i činjenice da veliki igraju velike svoje igre ovdje.

Dodik: Srpska u poziciji da značajno investira

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da danas u Republici Srpskoj gotovo nema opštine gdje kapitalni problemi nisu riješeni, kao i da je Srpska došla u poziciju da može značajno da investira.

"Vlast u Republici Srpskoj već godinama se bavi rješavanjem kriza, od one izazvane poplavama, preko krize na globalnom nivou, do one izazvane pandemijom virusa korona, a sada izazvane dešavanjima u Ukrajini", naveo je Dodik.

Dodik kaže da onaj ko hoće da pogleda, može samo da kaže da je Srpska napredna uprkos svemu.

"Rekao bih da smo mi krizna vlast, rješavamo samo krize. A onaj ko hoće da pogleda, reći će da je Republika Srpska napredna, jer mnogo toga ranije nije postojalo", istakao je Dodik.

On je rekao da je na području Istočnog Sarajeva izgrađena zgrada Vlade Republike Srpske, sportska dvorana i bolnica, te da se može reći da je ponikao čitav jedan grad koji nije postojao prije 20 godina.

Dodik je naveo da sve ovo nije bilo moguće prije desetak godina, jer je Republika Srpska bila u obavezi da plaća reparacije kao što je stara devizna štednja, ali i ratna šteta, te druge obaveze koje su odnijele ogroman novac.

"Naravno, mi moramo da dižemo standard života na viši nivo, što znači da se moramo baviti ekološkim pitanjima, ne samo da podižemo svijest stanovništva, već da gradimo različite ekološke centre koji omogućavaju da se priroda očuva. To je ono što i činimo", istakao je srpski član Predsjedništva.

On je napomenuo da je za Republiku Srpsku bitno da ima dovoljno energije i hrane, kao i da Srpska ima ozbiljne pretpostavke i za jedno i za drugo.

"Ako ne budemo vodili autentičnu politiku, mogli bismo doći u situaciju da nas neke asocijacije sa strane preuzmu, odnosno da nam preuzmu energiju, tako da moramo ostati samostalni u smislu donošenja odluka o našim perspektivama", naglasio je Dodik za RTV Istočno Sarajevo.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska bi trebala da se razvija u tri pravca - prvi je proizvodnja energije koja mora biti dovoljna za Republiku Srpsku, ali i da bude viškova koji će se izvoziti, kako bi Srpska mogla da nastavi sa politikom očuvanja niskih cijena energije na domaćem tržištu.

Kao drugi pravac Dodik je naveo proizvodnju hrane, gdje je akcenat stavljen na obrađivanje vlastitih parcela, ne samo za ličnu prehranu, već proizvodnja zdrave hrane, čiji je značaj prepoznat u cijelom svijetu.

On je pomenuo komercijalnu proizvodnju na području Podrinja, Semberije, Posavine, Lijevča polja, za koje je rekao da je riječ o ozbiljnoj površini koju treba pripremiti.

"U Republici Srpskoj ove godine je posijano 20 odsto više pšenice nego što je to bilo prošle godine", rekao je Dodik i dodao da nadležne institucije u Srpskoj ulažu ozbiljan novac.

Srpski član Predsjedništva je istakao da je treći pravac razvoja Republike Srpske edukacija stanovništva u informacionim tehnologijama, bez kojih nema razumijevanja današnjih procesa, te dodao da nakon toga ide sve ostalo, kao što je unapređenje obrazovanja, te razvoj turizma.

"Ulagali smo u Hercegovinu kao turističku destinaciju, gdje je najprepoznatljivije Trebinje. Tu je Višegrad, gdje smo gradnjom Andrićgrada skrenuli pažnju i privukli značajna broj turista, Jahorina, kao dominantan turistički kapacitet, a tu su još turističke destinacije Banjaluka, Foča", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska mora privući turiste kako bi njihov broj na godišnjem nivou iznosio dva miliona.

Dodik: U izradi studija uređenja saobraćajne infrastrukture Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da je u izradi studija saobraćajne infrastrukture Republike Srpske kojom će ova oblast biti potpuno uređena.

"Želimo da uradimo da konekcija brze ceste koja ide od Višegrada prema Istočnom Sarajevu povučemo prema Rudom, spustimo teritorijom Republike Srpske prema Foči i dalje prema Trebinju. To će biti prioritet u rangu svih komunikacijskih puteva koji pravimo u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da je nemoguće sve to realizovati za par godina, te da je riječ o generacijskom poslu.

Dodik je naveo i da se radi na projektima izgradnje treće kolovozne trake preko Romanije, izgradnja gondole Pale-Jahorina, rekonstrukcije magistralnih puteva Foča-Tjentište i Foča–Šćepan polje, izgradnji zgrade Rektorata i Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, te probijanja tunela koji bi se poboljšala komunikacija između opština Istočno Novo Sarajevo i Pale.

"Sve su to živi projekti na kojima se radi. Mora se od nečega krenuti jer je ponekad dovoljno i da se o nečemu govori jer se i tako vrši pritisak da počne da se radi", rekao je Dodik za RTV Istočno Sarajevo.

On je podsjetio kako je u vrijeme kada je bio na čelu Vlade Republike Srpske i izgradnje puta od Istočnog Novog Sarajeva do Jahorine u opštoj nestašici novca bilo teško da se izdvoje sredstava za razliku od danas.

"Kada se sabere mislim da je vlast koju sam ja predstavljao ili partija koju ja predstavljam u ovom dijelu Republike Srpske uložila više od jedne milijarde KM budžetskih sredstava u različite objekte – od Osnovne škole `Petar Petrović NJegoš` do školske dvorane u Vojkovićima", rekao je Dodik koji je i predsjednik SNSD-a, naglašavajući da će se i dalje tako činiti.

On je naveo da je Republika Srpska kada je SNSD došao na vlast imala bruto domaći proizvod od četiri milijarde KM, a danas on iznosi 13 milijardi.

Kad je riječ o odnosima Srbije i Republike Srpske, Dodik je istakao da je to životno pitanje.

"Srbija u nekom državotvornom teritorijalnom smislu naravno percipira Kosovo kao jedno od važnih pitanja. Ali, najvažnije nacionalno pitanje Srbije je Republika Srpska gdje živi milion Srba. To sada u Srbiji razumiju bolje nego što je to bilo ranije", smatra Dodik.

On je ukazao na to da se Srbija promjenila i da danas ima potencijal da nešto učini u smislu razvijanja odnosa.

"Ti odnosi su danas najbolji mogući. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je empatiju i razumijevanje, ali isto tako su budžetska sredstava Srbije povećana i može se tu pomoći", rekao je Dodik.

On je istakao da je podjednako važna i politička podrška Republike Srpske procesima koji su vezani za samu Srbiju, ali i podrška Srbije Dejtonskom mirovnom sporazumu.