Dodik: Pozivamo narod da pažljivo prati kako se ko ponaša u ovom vremenu

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD i srpski član Predsjedništva BiH, je rekao da je vladajuća koalicija jedinstvena, te da se za izbore pripremaju kao da će oni biti sutra.

Sastanak vladajuće koalicije koju čine SNSD, Socijalistička partija, Ujedinjena Srpska, DEMOS i Narodna partija Srpske održan je danas u Banjaluci.

Kako je Dodik naglasio drago mu je što je koalicija ostala jedinstvena.

"Mi se pripremamo kao da će sutra izbori. Pozivamo narod da pažljivo prati kako se ko ponaša u ovom vremenu. Vjerujemo da ova koalicija može biti budućnost Republike Srpske", kazao je Dodik.

Dodao je da je, bez obzira na sve, stanje u Republici Srpskoj dobro.

"Već je poznato da će se majska penzija povećati za 10 odsto. Naravno kalkulisaće se dalje za povećanje plata, to je dogovor naš u koaliciji, a Vlada RS će na najbolji način odrediti dinamiku", naveo je Dodik.

Istakao je da je sve spremno za tako nešto, te da postoje resursi da se tako nešto učini.

"Daleko je kvalitetnije intervenisati sa povećanjem osnovnih primanja, nego činiti to sa ad hoc ustupcima koji ne daju efekte za sve. Povećanje penzija od 10 odsto u maju je osnovica za dalja povećanje, a ako to učinite jednokratnim davanjem, to onda ne utiče na osnovicu za dalje", kazao je Dodik, dodajući da je to odgovornost koju vladajuća koalicija ima, unatoč, kako je rekao, primjedbama koje dolaze sa sastrane.

"Reći ću samo da povećanje prihoda mora biti zasnovano na realnim mogućnostima koje Vlada ima i to će se procjenjivati u narednom periodu. Moramo voditi računa da ono što uradimo kada povećamo penzije i plate da to možemo održati", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je pitanje miješanja SAD i nekih zemalja kao što je Njemačka dokaz je da je BiH zemlja protektorata.

"Stranci su u ovoj zemlji pretjerali u mnogo čemu", rekao je Dodik.

On izjavio je danas da iako smatra da je Savjet za sprovođenje mira (PIK) nepostojeće tijelo, Rusija treba da ostane u njemu kako bi se čuo glas razuma.

Dodik podsjeća da se cijeli svijet nalazi u previranju i da je nemoguće predvidjeti kako će se to završiti.

"Ako me Rusi budu pitali da li da izađu iz toga, bez obzira na moj stav da je to tijelo koje ne treba BiH, mislim da treba da ostane. Veoma je važno da se tu čuje glas protiv protiv nerazuma koji dolazi od onih koji krše Dejtonski sporazum i za sve okrivljuju druge", istakao je Dodik.

Upitan za prijetnje njegovoj bezbjednosti, srpski član Predsjedništva BiH rekao je da sve zna o tome, ali da nije njegovo da govori.

"Oni koji kažu da su to gluposti, znači da lažu", rekao je Dodik i dodao da kada kažu da nema ništa od toga, to znači da vrše pregrupisavanje.

On je dodao da su neki prijatelji koji nisu odavde našli za shodno da obavijeste o tome, na osnovu čega su preduzete mjere za razotkrivanje takvih aktivnosti.

"Znaće se sve to", konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija juče je tražio sastanak sa komandantom EUFOR-a o ovome.

"Iz EUFOR-a je došlo pitanje na koju temu. Odgovoreno je na temu bezbjednosti funkcionera iz Republike Srpske i oni se više nikada nisu javili", naveo je Dodik i dodao "toliko o tome".

"Savjet bezbjednosti UN je jasan, glasa se sa većinama, te je Rusija stavila veto, kada je Rusija htjela da se glasa o visokom predstavniku oni nisu htjeli. Znači da nema odluke. Kristijan Šmit nema nikakva Bonska ovlašćenja", naveo je Dodik.

Dodik je dodao da je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije te da su saglasni da Šmit ne može biti legitimni visoki predstavnik, te dodao da "nijednu njegovu odluku nećemo objaviti u Službenom glasniku".

"RS nema nikakve remetilačke aspiracije. Jednom sam bio na sastanku u Tirani gdje je Tači rekao da neće dati da se na prostoru Kosova formira nova Republika Srpske. Ja sam mu rekao da Kosovo nije nezavisna država, te da se ne brinu da ih mi nećemo napasti", rekao je Dodik.

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, kazao je da su predstavnici partija vladajuće većine izrazili zabrinutost zbog mogućnosti da međunarodne snage prisutne u BiH obavljaju određene aktivnosti kao što su hapšenja ili neke druge nasilne radnje.

Đokić je istakao da međunarodne snage trebaju aktivnosti obavljati u okviru svog definisanog mandata.

"Smatramo da bi bilo pametno da sve partije, opozicione i one na vlasti, potpišu zajedničku izjavu kojom bi osudile miješanje ambasada bilo koje države u unutrašnje stvari u BiH", rekao je Đokić novinarima nakon sastanka.

Dodao je da vladajuća koalicija ostaje pri tome da institucije u Srpskoj primjenjuju Zakon o nepokretnoj imovini.