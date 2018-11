Dodik: Prihvatiću novi izvješaj o Srebrenici, sa istinom ćemo lakše živjeti

DOBOJ – Milorad Dodik, predsjednike RS i novoizabrani član Predsjedništva BiH, rekao je danas u Doboju da je spreman da prihvati novi izvještaj o Srebrenici i da će sa pravom istinom biti lakše živjeti.

"Mi ne bježimo od istine, mi hoćemo da napravimo komisiju koja će doći do istine o zbivanjima u Srebrenici", poručio je Dodik.

Dodao je da to tteba da bude činjenično potkovan izvještaj o Srebrenici.

"Pozivam Bošnjake da daju svoje najbolje ljude i da sjednu sa međunarodnim ekspertima i da utvrde činjenično stanje i istinu što se tiče Srebrenice. S njom ćemo lakše živjeti, sa pravom istinom. Ja sam spreman, ako bude takav odbor, da prihvatim izvještaj tog odbora, a ne da pravim špekulacije kao što to vrši Incko (Valentin, visioki predstavnik) po Savjetu bezbijednosti (UN)", izjavio je Dodik.

On se osvrnuo i na izvještaj o Srebrenici koji je ukinut.

"Samo jedna stvar je nemoguća u tom izvieštaju koji je ukinut, a to je da u periodu od 11. do 19. (jula 1995.) nije poginuo nijedan Srbin, i da se nije našao u tom izvještaju. Kako je to moguće? Pa, znate koliko je Srba poginulo tih dana tamo u Srebrenici? I da niko se nije našao da kaže, pa poginuli su i Srbi, čak ni u tom periodu, a da ne govorim o ljudima koji su poginuli '92. a stavljeni na taj spisak", kazao je Dodik.