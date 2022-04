Dodik: Prijetnje Srpskoj najbolji put za samodisoluciju BiH

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su prijetnje kojima zasipaju Republiku Srpsku zbog sprovođenja Zakona o imovini najbolji put za samodisoluciju BiH.

"Prijetnje kojima nas zasipaju zbog sprovođenja zakona najbolji su put za samodisoluciju zemlje. Oni misle da, zbog dešavanja u Ukrajini, svi mi treba da ćutimo, da iz straha oborimo glavu i kažemo: 'ma uzmi sve, samo me nemoj dirati'. Ali to neće ići baš tako", poručio je Dodik.

On je naglasio da u Republici Srpskoj ne postoje nikakvi planovi o secesiji, javni ili tajni, ali je napomenuo da je srpska javnost više nego ikada ubijeđena da će se BiH raspasti ukoliko ne uspije da nađe unutrašnji dogovor, kojeg je iz dana u dan sve manje.

Dodik ističe da je Zakon o imovini Republike Srpske samo prenio na papir i potvrdio praksu gazdovanja vlastitom imovinom koja u Srpskoj postoji 30 godina.

"Sada njegovo sprovođenje, nakon što je neki dan stupio na snagu, smatramo ispunjavanjem odluke Ustavnog suda BiH koji je naložio da se riješi pitanje imovine", rekao je Dodik za beogradsku "Politiku".

On je konstatovao da se neke odredbe zakona ne sviđaju Sarajevu, koje je minulih godina o svim pitanjima izbjegavalo dijalog, pa su umjesto saradnje sa druga dva naroda, sve nade položili u čovjeka koji nema mandat Savjeta bezbjednosti UN.

Dodik ističe da je sve više intencija da Bošnjaci, poneseni "zgodnim" prilikama u svijetu, animiraju strance da putem satanizacije Srba ostvaruju političke ciljeve.

On ukazuje da se, zbog odnosa u kojima Sarajevo svu energiju usmjerava u borbu i obračun sa Republikom Srpskom, ispoljavaju mržnja i nepovjerenje koje onda produbljuje očigledna pristrasnost stranaca, "čega ni prije nije manjkalo".

Dodik zaključuje da neće biti građanske BiH, te dodaje da je politika koje se slijepo drže u Sarajevu dovela BiH do nepovratne podjele koja se ogleda na svakom koraku, ne samo između Srba i Bošnjaka, jer su odnosi još lošiji u Federaciji BiH, između Hrvata i Bošnjaka.

On ističe da sada slijedi primjena Zakona o imovini Republike Srpske i upozorava da Republiku Srpsku pokušavaju da razgrade, pri čemu bi u Srpskoj trebali da nasjednu na priču kako nemaju ništa protiv Srpske.

Dodik ističe da se Sarajevo često poziva na ustavne odredbe "da BiH nastavlja međunarodnopravni kontinuitet", zanemarujući nastavak te rečenice u kojoj se navodi "sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom".

"Oni zanemaruju unutrašnju modifikaciju zemlje, dok na unutrašnja pitanja pokušavaju primijeniti međunarodni kontinuitet. Čista manipulacija. Počeli su sa vojnom imovinom, pa su uveli šume i vode, sutra će da dodaju škole i bolnice, pošto nam već spore pravo na hidroelektrane", upozorio je Dodik.

On je ukazao na to da su Brčkom dozvolili pravo na imovinu, Federacija BiH koristi svoju imovinu, samo Republici Srpskoj to spore.

"Republika Srpska je isključivi vlasnik imovine, nikakvo drugo rješenje nije i neće biti moguće. Nema odustajanja od provođenja zakona, imovina kojom raspolažemo se knjiži kao vlasništvo Republike Srpske. Mogu da nas pritišću i progone, nismo spremni dati imovinu", poručio je Dodik.