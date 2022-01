Dodik: Rehabilitovati nekadašnji Bergerov pristup o pripajanju RS Srbiji

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je večeras da će sadašnji koncept BiH, koji se pokazao kao neuspješan, trajati još par godina i da sa dolaskom druge američke administracije Republika Srpska treba da rehabilituje pristup nekadašnjeg američkog službenika Sendija Bergera koji je govorio o pripajanju Srba iz BiH Srbiji kao održivom rješenju.

Dodik navodi da je Berger, koji je 1995. godine predvodio grupu američkih službenika, bio realista i smatrao da, ukoliko muslimani ne ubijede Srbe da treba da ostanu u BiH, a Srbi u roku od tri godine ne iskažu želju da to učine, treba dozvoliti referendum o njihovom statusu i prihvatiti realnost da oni treba da se pripoje Srbiji, da bi to bilo održivo i trajno rješenje i usmjereno ka očuvanju regionalnog mira.

On je napomenuo da je, sa druge strane bila grupa diplomata nekadašnjeg američkog državnog sekretara Madlen Olbrajt na čelu sa Ričardom Holbrukom koji su smisli koncept koji se sada pokazuje neuspješan.

"Njihov koncept je u suštini bio lažan. Oni su ponudili Dejtonski sporazum, i u njemu dali određene koncesije svima, napravili su BiH od dva entiteta i tri naroda i rekli da smo mi ravnopravni, ali kasnije u implementaciji sve učinili da to nije tako", rekao je Dodik za TV "Happy".

Današnja situacija je takva da su Hrvati potpuno nezadovoljni situacijom u BiH, a Srbi su potpuno nepovjerljivi prema tim "dobrim namjerama", prije svega Amerike i njihovih saveznika u kojima su oni nama ponudili sporazum a onda sve učinili da ga izvitopere i pod plaštom funkcionalne BiH naprave unitarnu i centralizovanu zemlju.

"Mislim da dolazi vrijeme kraju tog koncepta, da će taj koncept možda još živjeti par godina, dvije-tri, dok je administracije Džozefa Bajdena. Sa dolaskom neke druge administracije mi treba da rehabilitujemo upravo ovaj Bergerov pristup i da ne bude to neka zloća, nešto što smo mi smislili, nego je to bio jedan realistički pristup, o tome je bila napisana studija", naveo je Dodik, te podsjetio da je Berger bio američki sekretar za nacionalnu bezbjednost.

On je ponovio da je oko 450 ljudi u tadašnjoj američkoj administraciji napravili karijere, motivisane na sterotipima o Srbima kao lošem narodu, remetilačkom narodu koji treba da bude kažnjen putem sankcija, pa na kraju i bombardovanjem.

"Ti isti ljudi se vraćaju u američku administraciju sa pričom o nezavršenom poslu", rekao je Dodik i napomenuo da je Metju Palmer napisao roman 'Vuk u Sarajevu', u kojem opisuje kako se američki diplomata vraća u Sarajevo da natjera na poslušnost neposlušnog "bosanskog Srbina", koji prijeti da uruši njihova dostignuća, dodajući da je sigurno njega opisivao.

Dodik je naglasio da je BiH velika nevolja, regresivna ideja, nema nikakvu viziju i istorijski defekt na ovom prostoru.

On je naglasio da je ponosan na svoje porijeklo, da su Srbi uvijek bili na strani ideja o slobodi - kuće, porodice, zavičaja, da su se borili za svoje vrijednosti i nisu ničije uzimali, a tako je i sada.

Dodik je ponovio da se Srpska samo traži da se poštuje Ustav BiH, dok je Amerika optužuje za antidejtonske postupke.

Na proslavi 9. januara biće više prijatelja privrženih pravu Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, kada se slavi 30 godina njenog postojanja, dolaze predstavnici Rusije, Kine, Srbije, te istakao da će ove godine biti još više gostiju i prijatelja koji su privrženi pravu da Srpska bude ono što jeste.

On je naglasio da je do famozne odluke "inkvizicionog i antisrpskog" Ustavnog suda BiH koja se tiče 9. januara, na obilježavanje Dana Republike Srpske dolazio i visoki predstavnik, a da se nakon te odluke sve promijenilo.

"Kada su ukidali Dan Republike Srpske rekli su da to vrijeđa osjećanje muslimana. To nije tačno! Skupština se desila, slučajno ili namjerno, 9. januara 1992. godine na vjerski praznik posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu. Mi ostajemo pri tome, to je činjenica", izjavio je Dodik gostujući na Televiziji "Happy".

On je istakao je u proteklih 30 godina sve bilo protiv Republike Srpske, ali je ona opstala.

Dodik je naglasio da o tome kakva je BiH govori i to da narodi koji tamo žive nemaju ni jedan zajednički praznik, pa je čak i uoči ove Nove godine plasirana priča u dijelu Federacije BiH da je Djed Mraz u BiH nepoželjan.

"Mi trebamo da se izborimo za ono što je ostalo. Srpska je uspjela da se očuva na ljubavi ljudi. To je fascinantno. Mi živimo na toj ljubavi", istakao je Dodik.