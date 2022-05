Dodik: Sankcije Rusiji ne mogu biti prihvaćene

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je večeras da sankcije Rusiji ne mogu biti prihvaćene.

"Tačno se zna ko na koji način ovdje odlučuje. U tom nekom pogledu postoje spekulacije. Da li je BiH uvela ili nije, formalno pravno niko ne može dokazati da jeste", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

On je naglasio da ono što je napravljeno ne pomaže BiH i da će je dodatno podijeliti.

Dodik je podsjetio i na vaninstitucionalne odluke pojedinih službi koje, kako je rekao, zabranjuju ulaske i izlaske u i iz BiH, a naveo je primjer zabrane ulaska u BiH profesoru Milošu Koviću.

"To nije dogovorena politika. To nije politika BiH, to je politika jedne političke strukture. Problem je što je urušen sistem međunarodnog odlučivanja", pojasnio je Dodik.

On je rekao da se Mišel zalaže za rad u institucijama BiH.

"Institucije funkcionišu na način kako je predviđeno u odlukama Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Dodik.

Na pitanje da li podržava ideju predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da Švedska i Finska ne mogu ući u NATO dok se ne riješi pitanje Izbornog zakona u BiH, Dodik je ocijenio da je ispravna politika Milanovića koji smatra da je pitanje izborne reforme ovdje biti ili ne biti za Hrvate i da to apsolutno može da razumije.

Dodik je dodao da je BiH je potreban dogovor, jer bez dogovora nema ništa,.

On je naglasio da je to veoma jasno rekao na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom.

"Ako je tačno ono što je rekao Mišel, da nije samo interes nas da budemo u EU, nego da je i EU interes da mi budemo tu, onda relaksirajte stvari", izjavio je Dodik novinarima poslije sastanka sa Mišelom i dodao da su on i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović rekli da su za EU.

Dodik je naglasio da dolazak Mišela vidi kao jednu dobru relaksaciju odnosa sa EU, podsjetivši da su do sada često dolazile arogantne birokrate koje su mislile da "sa nama obrišu pod".

"Sada je došao čovjek da razgovara i rekao je 'ljudi ako želite da radimo zajedno radićemo, ako ne želite onda nećemo ni raditi'", rekao je Dodik.

On je dodao da nije bilo nikakve prisile.

"Stalno nas pitaju jesmo li mi za EU. Uradite i vi nešto na tom planu", istakao je Dodik.