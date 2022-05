Dodik: Srbi i Hrvati nisu ginuli za centralizovanu BiH u kojoj će Bošnjaci biti dominantni

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da se Srbi nisu borili za BiH, već za nezavisnu Republiku Srpsku u kojoj su vijekovima svoji na svome.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Željka Komšića da BiH danas "nije onakva za kakvu su se borili", te da se nisu borili za kantone, entitete, entitetsko glasanje, Dodik je rekao da nosilac muslimanskog ratnog odlikovanja "zlatnog ljiljana" zaboravlja da se svi narodu u BiH nisu borili u građanskom ratu za ono za šta se on borio i za šta je u tim borbama bio odlikovan.

"Srbi i Hrvati sasvim sigurno nisu ginuli za centralizovanu državu u kojoj bi važilo pravilo jedan čovjek jedan glas, i u kojem bi Bošnjaci po prirodi stvari bili dominantna i nacionalna i politička struktura. Entiteti i kantoni su i nastali da bi se i Srbi i Hrvati osjećali ravnopravno u BiH, a mehanizmi koji im obezbjeđuju ravnopravnost nisu mehanizmi blokada, kako ih Komšić vidi, već mehanizmi koji garantuju da u BiH niko ne može biti preglasan, zbog čega je i izbio građanski rat 1992. godine", istakao je Dodik.

On je naglasio da kreatori Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH kao dijela tog sporazuma nisu dali za pravo Komšićevim ratnim ciljevima i zbog toga i jesu u Ustav ugradili mehanizme zaštite od preglasavanja.

"Sve dok Komšić u tim mehanizmima vidi instrumente blokade, a ne zaštitu ravnopravnosti, sjedi nelegitimno u Predsjedništvu i predstavlja bošnjački narod na mjestu hrvatskog člana, BiH će tavoriti ovako kako tavori. BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i to je ne sprečava da bude i demokratska i građanska, ali je problem što Komšić građansko poistovjećuje sa centralizacijom BiH, koja je u proteklih 30 godina mimo Ustava i sprovođena", rekao je Dodik.

On je istakao da sve dok Željko Komšić u Srbima i Hrvatima vidi agresore i tuđe ekspoziture, a ne narode koji vijekovima žive u BiH i imaju ista prava na nju kao i Bošnjaci, BiH će trčati za svojim repom.

"Muslimanski nacionalizam pokušava da iskoristi ukrajinsku krizu"

Dodik je rekao da Predsjedništvo nije donijelo odluku, niti je bilo informisano o sastanku ministra odbrane SAD sa ministrima odbrane više zemalja, što jasno govori da su aktivnosti Sifeta Podžića i Senada Mašovića izraz muslimanske politike, a ne stavovi BiH.

Dodik je naglasio da je jučerašnji onlajn sastanak ministra odbrane SAD Lojda Austina s ukrajinskim zvaničnicima i ministrima odbrane više od 40 zemalja, između kojih je bio i ministar odbrane u Savjetu ministara Sifet Podžić i načelnik Zajedničkog štaba general-pukovnik Senad Mašović, još jednom pokazao apsurdnost i nemogućnost održivosti BiH po mjeri samo jednog naroda bez uvažavanja stavova i mišljenja političkih predstavnika druga dva konstutativna naroda u BiH.

"Do sada smo vidjeli totalno urušavanje političkog sistema, kako na unutrašnjem, tako i na vanjskom planu, stalnim istupima bošnjačke političke elite koji su time u potpunosti devastirali vanjsku politiku BiH, te sada vidimo da je došlo i do devastiranja sistema odbrane gdje najodgovorniji predstavnici Bošnjaka u tom sistemu tajno i bez znanja predstavnika dva druga naroda daju formalnu, ali lažnu i nelegitimnu podršku naporima SAD i drugih u miješanju i direktnom učešću u sukobu u Ukrajini", ukazao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva upozorio je da je ovakvim potezom jasno pokazana sva nefunkcionalnost Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, koji se stalnim i sistematskim opstruisanjem stavova Predsjedništva kao Vrhovne komande i drugih institucija na nivou BiH i entiteta, i isključivim prikazivanjem bošnjačkih političkih stavova, urušavaju i pokazuju da ovakav neustavni sistem odbrane nema budućnost.

"Još veći apsurd je ponašanje određenih međunarodnih faktora i država, koje kao navodni 'veliki prijatelji' BiH, već dugi niz godina guraju istu tu državu u sunovrat i podržavaju ulizničku bošnjačku politiku. U ovim vremenima kada se geopolitička situacija u svijetu rapidno mijenja i prijeti velikim sukobima širom svijeta, bilo kakvo svrstavanje i stavljanje malih država u službu jedne strane ili bloka predstavlja samoubistvo istih i jedini izlaz je u neutralnosti i očuvanju mira u svojoj državi", naglasio je Dodik.

On je konstatovao da BiH ovakvom jednostranom politikom jednog naroda, bez unutrašnjeg dogovora svih naroda, srlja u svoju političku i svaku drugu propast.

Dodik je rekao je da su Dejtonski mirovni sporazum uništili visoki predstavnici, a "dokrajčila muslimanska strana", a da je muslimanski nacionalizam "otišao do te mjere da pokušava da iskoristi ukrajinsku krizu kako bi reafirmisao svoje ciljeve".

Dodik je rekao da muslimani žele da nametnu svoje odlučivanje, što se vidi kroz priču o sankcijama Rusiji.

"Bilo je nekih koji su se priključivali nekim izjavama za koje mi, kao dio organa koji treba da odlučuju, nismo ni znali", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da on, kao član vrhovne komande, nije uopšte obaviješten o tome da je ministar odbrane u Savjetu ministara Sifet Podžić imao "onlajn" konferenciju s američkim ministrom odbrane Lojdom Ostinom.

"Odluke o vojsci i bilo kakvoj upotrebi vojske i bilo čemu donosi Predsjedništvo. To nije bilo na Predsjedništvu, taj ministar je apsolutno iščašen iz svega. On je dio jednoga udruženog poduhvata za rušenje BiH od strane muslimana", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je rekao da čak i najvažnija bošnjačka partija SDA u svom programu ima antidejtonska određenja kao što je ukidanje entiteta.

"Čuli ste da nam poručuju da zalog za BiH su pune džamije mladih ljudi i da samo na taj način BiH može da ima budućnost. Čuli smo juče da je njihov cilj bio sasvim neka druga BiH. BiH u kojoj su muslimani dominantni, a drugi, mi Srbi, Hrvati i ostali bismo trebali da budemo ponižena, potlačena raja koja bi imala neke mrvice građanskih ili manjinskih prava", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je poručio da se takva BiH nikada neće desiti, navodeći da je BiH, bez obzira na napore stranaca i sankcije koje uvode srpskim predstavnicima, propala zemlja.

Dodik kaže da, ako je neko od muslimana preuzeo odgovornost da se na međunarodnoj sceni pojavi unilateralno, onda je pokazao da takve BiH nema u Ustavu, nema je u Dejtonskom sporazumu.

"BiH je vrijeme da počne da proglašava da je propala i da treba zatvoriti radnju i pokušati napraviti nešto što može održati se kao mirno", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da Republika Srpska u tom pogledu apsolutno može da nastavi sama.

"Nama je BiH veliki okov, mi se nismo borili za BiH, borili smo se protiv nje. Borimo se i danas protiv BiH koju hoće muslimani. Prihvatamo dejtonsku BiH, ali to očigledno nije dovoljno. U toku rata mi smo proglasili nezavisnu državu i smatrali smo da treba da budemo samostalni, to je bio naš cilj. Mi nismo dobili ono što smo tražili, ali to nikako nije moglo da dobiju ni muslimani", rekao je Dodik.