Dodik o planu otmice: Imali su i spisak stvari koje je trebalo da pokupe

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su kombinovane britanko-američke jedinice imale i spisak stvari koje je prilikom otmice trebalo da pokupe iz njegove kuće.

"Zaprepastio sam se kada sam dobio spisak šta treba da pokupe u mojoj kući, od donjeg veša do umjetničkih slika, cipela, odijela... Nije to ništa novo, sjećamo se kako su upali Janukoviču, optužujući ga da ima šolje od zlata. Ispostavilo se da to nije tačno, ali koga još zanima takozvana postistina kada čovjeka više nema", rekao je Dodik u interjvuu za beogradsku "Politiku".

On je rekao da su kombinovane britansko-američke jedinice trebale da ga lociraju, pokupe i dovedu na neko nepoznato mjesto.

"Vjerovatno da me slome ili pridobiju neko moje priznanje, usput me stalno optužujući za neku korupciju, koju nikad nisu dokazali, jer za to nema elemenata. Kada smo to saznali i javno rekli šta smjeraju, oni demantuju, nazivajući to budalaštinama", rekao je Dodik.

On je ukazao da je to vokabular "iz kog mi čitamo nervozu i potvrdu da su uhvaćeni na djelu", jer, kako je istakao, to nije njihova uobičajena retorika.

"Pošto su razotkriveni, pokušavaju da se pregrupišu, ali narod se sjeća da su ljude odavde kidapovali i vodili na nepoznata mjesta, izgleda da se vraćaju toj praksi. Ne plašim se", poručio je Dodik.

On je ocijenio kako se pri svemu tome, nekima malo razbuktala mašta, pa izmišljaju kako mora da prihvati da bude uhapšen, ili će biti bjegunac, pa će da ga "jure po svijetu".

"Sve to su sumanute ideje sećijaša po Sarajevu. I Fahrudin Radončić je dobio inspiraciju za takve priče, a riječ je o čovjeku kog su nam pokazivli kao osobu blisku ozbiljnom kriminalu. Onda je 'legao' i sada je 'pošten', dobar đak", primijetio je Dodik.