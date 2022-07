Dragan Mikerević: Najteže je bilo raditi u mjesnoj zajednici

DOBOJ - Umjesto na nekom političkom skupu, nekadašnji dobojski funkcioneri okupili su se na prijemu koji je organizovan povodom Dana grada, odnosno 607 godina od prvog pomena Doboja u pisanim dokumentima.

Među dvadesetak funkcionera, između ostalih, bili su Krešimir Zubak, Enes Suljkanović, Nikola Gavrić, Dragan Mikerević, Ranka Ivić, Borislav Paravac te Obren Petrović, koji su odgovorne funkcije u Doboju obavljali u posljednje tri i po decenije.

Sadašnje vrijeme je sigurno burnije i osjetljivije s obzirom na to da je puno razvijenije nego vrijeme u kojem sam ja funkcionisao, smatra Dragan Mikerević.

"Pravo da vam kažem, teško bih se ja snašao danas u takvom jednom burnom vremenu društvenih mreža, interesovanja, informacija, pa mogu vam reći i veoma konfliktnih situacija. Za mene, kada bih se u nekoj retrospektivi vratio i pogledao vrijeme iza sebe, a pošto sam bio funkcioner na različitim nivoima vlasti, najteže je bilo raditi u mjesnoj zajednici. Dakle, ja potičem iz Bukovačkih Čivčija i sjećam se koliko smo morali raditi da uvedemo samodoprinos, od plate odbijete svim ljudima da bi sagradili put, očistili kanale, da ne bi poplava učinila svoje. A da vam pravo kažem, najlakše mi je bilo raditi na nivou BiH, to je više opšta uloga i mislim da je najmanje zahtjevna, s tim što je ne može baš svako raditi jer morate uvažiti neke činjenice, međunarodne okolnosti", kazao je Mikerević.

Šesnaest godina Obren Petrović je proveo na mjestu načelnika, odnosno gradonačelnika Doboja, a danas s mjesta poslanika u bh. parlamentu poručuje da svako vrijeme nosi svoje breme.

"Kada sam prvi put primio delegaciju kazali su mi da je taj koji je bio predsjednik opštine od 1950. do 1952. kupio traktor, koji je umjesto konja prskao grad pošto nije bilo asfalta. Irfan Mehičić i Kasim Umičević su radili industrijske zone, Mišković i Nikolić su radili robne kuće, svako je znači imao svoje vrijeme. Kada sad posmatrate to je bio veliki doprinos, a smatram da svako treba da doprinese što većem razvoju grada", kazao je on.

Na pitanje da li je bilo lakše u ono predratno vrijeme biti funkcioner ili sada, Petrović odgovara:

"Pa, dobro, ono vrijeme je bilo planski, bila je BiH kao tadašnja republika i to se sve planiralo na nivou BiH. Opštine su radile sa planovima BiH. Znači, prije rata je mnogo više bilo samodoprinosa. Mi smo bolnicu napravili prije rata iz sredstava samodoprinosa, što je sada, recimo, čudno", prisjetio se Petrović.

Svaki od bivših funkcionera je dao veliki doprinos u razvoju i afirmaciji Doboja, kaže Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja, a na pitanje da li je današnjim funkcionerima lakše ili teže nego njihovim prethodnicima odgovara: "Ja pretpostavljam da je svako vrijeme teško. Kao mlad sam nekad bio, hajde da kažem, funkcioner na manjem nivou, ali lično smatram da je bilo daleko lakše u prethodna vremena, ne računajući nesrećni rat, ali da su okolnosti bile mnogo lakše. Mislim da je sada veoma teško i komplikovano, ali bože moj, idemo dalje".

Na pitanje koji su izazovi u odnosu na taj raniji period, odgovara:

"Izazovi su razni, ali sama promjena sistema - nekada je bio jednopartijski sistem, a sada je višepartijski, sada su neke druge slobode, slobode izražavanja. Ljudi misle da imaju pravo na sve. Sve to i niz drugih okolnosti dovodi, po mom mišljenju, do toga da je komplikovanije i mnogo teže obavljati neku funkciju u današnje vrijeme", rekao je Kovačević.