Duraković: Dodik mi nije šef, sastaću se sa Šmitom u Banjaluci

BANJALUKA - Ćamil Duraković, potpredsjednik Srpske, rekao je da danas u Banjaluci, kako je i predviđeno, planira da se sastane sa Kristijanom Šmitom, i dodao da mu Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nije šef.

"Gospodin Šmit se najavio za današnji sastanak sa gospodinom Davorom Prnjićem (potpredsjednikom Srpske) i sa mnom u 15.15 u jednom od naših kabineta. Mi ćemo danas usaglasiti da li će to biti u kabinetu gospodina Prnjića ili u mom kabinetu, stvar je samo prostora, jer biće tu oko 10 osoba u delegaciji Šmita. Sa moje strane nema izmjena", rekao je Duraković za "Nezavisne novine".

Dodao je da mu je u kabinet došla neka obavijest od sekretara predsjednika, a "koji uopšte nije nadležan da bilo kome naređuje", bar ne njemu.

"Što bih se ja nekom sekretaru odazivao na naredbu, a u kojoj se navodi da je to 'lažni visoki predstavnik koji ne smije biti primljen u prostorijama javnih institucija'?. Gospodin treba da zna da javne institucije pripadaju svima nama podjednako", naveo je Duraković.

Durakovićev i Pranjićev kabinet se, inače, nalaze u staroj zgradi Vlade. Duraković ističe da polaže pravo da se sastane sa bilo kim gdje želi, u kabinetu koji mu pripada.

"Potpredsjednik iz reda bošnjačkog naroda se bira neposredno na izborima. Ovu poziciju niko nikome ne poklanja niti je meni Milorad Dodik šef. On mora da se sabere, on može naređivati članstvu SNSD-a i onima koje je on uposlio u institucije Republike Srpske. Mene nije", rekao je Duraković.