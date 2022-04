EUFOR otkrio zašto su njihova oklopna vozila na ulicama BiH

SARAJEVO - EUFOR je na svojim stranicama na društvenim mrežama odgovorio na pitanje koje se često postavlja, zašto su njihova oklopna vozila prisutna na gradskim ulicama u BiH ovih dana.

Prema riječima kapetana Šajmosa Šanona, portparola misije EUFOR Althea, EUFOR koristi oklopna vozila u gradskim područjima jer je to važno za njihovo pravilno održavanje.

"EUFOR ima širok spektar vojnih sposobnosti. Kao dio toga, ima veliki broj lakog oklopnog vozila za prevoz osoblja. Ovakva oklopna vozila su uobičajeno sredstvo za prevoz vojnog osoblja. U ovom trenutku ne postoji operativna potreba za njihovo korištenje, ali važno je za održavanje vozila da ih se vozi, ali pomaže i našim vozačima da se upoznaju s okolinom", objasnio je on.

Today we would like to answer question number three: “Why does EUFOR need to use armoured vehicles in urban areas?” pic.twitter.com/zPv3mz2BVS