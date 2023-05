Entiteti uskoro dijele 70 miliona evra pomoći EU

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma za pomoć BiH u suzbijanju posljedica povećanih cijena energenata koji finansira EU.

Radi se o ukupno 70 miliona evra, od kojih će dio biti usmjeren za pomoć socijalnim kategorijama u vidu grantova, odnosno novčane pomoći zbog povećanih računa za energetske troškove tokom posljednje zime, dok će dio biti usmjeren na projekte energetske efikasnosti.

U Savjetu ministara, nakon sjednice koja je održana u četvrtak, istakli su da ovaj program u cjelosti finansira EU, te su naglasili da će Ministarstvo spoljnih poslova BiH dostaviti prijedlog odluke o ratifikaciji ovog sporazuma Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH pojasnili su za "Nezavisne novine" da su uputili naloge za prenos sredstava Centralnoj banci BiH na realizaciju i to za prvu komponentu od 63 miliona evra.

Republici Srpskoj bi trebalo da pripadne oko trećina ukupnih sredstava, a u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS vjeruju da bi oko 80.000 ljudi u Srpskoj koji su u stanju socijalne potrebe moglo dobiti po 537 maraka kao pomoć zbog povećanih računa.

U sklopu druge komponente, za čiju će implementaciju u Srpskoj biti zadužen Fond za zaštitu životne sredine RS, predviđeno je da građani i mikro, mala i srednja preduzeća dobiju do 50 odsto granta na ukupnu investiciju za utopljavanje i energetsku efikasnost objekata, kao i na energetsku efikasnost radnih mašina, odnosno proizvodnih procesa. Biće uključena i mogućnost ugradnje solarnih panela.

U Vladi RS procjenjuju da bi, sudeći prema raspoloživim evropskim sredstvima, mogli energetski zbrinuti 1.320 privatnih stambenih objekata i 132 proizvodna, odnosno poslovna objekta.

Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine RS, rekao je za "Nezavisne novine" da su s Evropskom komisijom usaglašeni kriterijumi i uslovi javnog poziva koji će sprovoditi Fond.

"Imali smo sastanak u Vladi RS s ministarstvima koja će učestvovati u implementaciji projekta i dogovorili koji dio sredstava od ukupne traše ide za dvije komponente koje ćemo sprovoditi", kazao je Todorović.

Prema njegovim riječima, Vlada će u ponedjeljak prihvatiti donatorska sredstva, a nakon toga će ona biti stavljena na raspolaganje za raspored korisnicima.

"Kada to bude obavljeno, onda će Fond raspisati javni poziv. Cijenimo da će se to desiti vrlo brzo. Naši kapaciteti su potpuno spremni da brzo djelujemo i stavimo sredstva na raspolaganje građanima i malim privrednicima", rekao nam je on.

Kada je riječ o dijelu pomoći socijalnim kategorijama, važno je napomenuti da uredba Vlade sadrži uslov da se pomoć može ostvariti samo po jednom osnovu i za jednog člana domaćinstva, čak i ako kandidat ispunjava uslove po više navedenih osnova. Vlada je propisala da u slučaju da kandidat ispunjava uslove po više osnova, pomoć se odobrava po redoslijedu prioriteta, odnosno prvo se uzimaju u obzir korisnici socijalne pomoći i dječjeg dodatka, pa borci, i na kraju penzioneri. Važno je takođe da svi potencijalni korisnici znaju da se ne moraju prijavljivati za ovu pomoć, odnosno da će nadležne institucije i centri prema važećem spisku utvrditi listu i kriterijume, a svi koji nisu na konačnom spisku trebalo bi da dobiju pismeno obavještenje o razlozima zbog kojih nisu dobili pomoć.