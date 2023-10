Granična policija BiH u ogromnim kadrovskim problemima, država nema rješenje

SARAJEVO - U narednih dvije do tri godine u obaveznu penziju trebalo bi da ode oko 600 graničnih policajaca, a s obzirom na to da Graničnoj policiji BiH već nedostaje 519 službenika, od toga najviše policajaca, postavlja se pitanje može li se adekvatno nadzirati i čuvati granica Bosne i Hercegovine.

Kakva je trenutno situacija sa nadzorom granice BiH možda najbolje govori činjenica da se jedan granični policajac nalazi na 25 kilometara granice te da tamo gdje treba da radi po pet ili šest službenika rade svega dvojica.

"Podaci o poroznosti granice su frapantni", rekao je Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na posljednjoj sjednici ovog doma.

Još jedan od problema koji se mogao čuti je i da Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH nema kapacitet da u skorije vrijeme odškoluje neophodan broj graničnih policajaca. Njihov kapacitet je 150 policajaca za sedam mjeseci i da radi samo na školovanju graničnih policajaca potrebno joj je tri i po godine da ih odškoluje.

"Od 2024. do 2026. godine dolazi do smjene generacije u svim agencijama i stanje će se značajno usložniti, a deficit svih službenika će biti takav da će biti nenadomjestiv", rekao je Ademović.

On je na posljednjoj sjednici Doma naroda uputio inicijativu da se povećaju kapaciteti Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, međutim ta inicijativa je odbijena.

Dragan Čović, lider HDZ-a i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, tom prilikom je rekao da te probleme treba da rješava Savjet ministara BiH i da će uskoro i to pitanje biti stavljeno na dnevni red te da je to jedini put da se zaista dođe do rješenja.

U ovom trenutku zbog manjka kadra Graničnoj policiji u nadzoru granice ispomoć pružaju i druge policijske agencije pa je tako na tim poslovima angažovano 67 službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, zatim 60 pripadnika SIPA i čak 544 službenika MUP-a Republike Srpske.

"Trenutno nam nedostaje 540 izvršilaca i najveći broj od toga policijskih službenika. Sistematizacija je rađena kada je osnivana Granična policija s nekom izmjenom 2012. godine i ona je rađena spram tadašnjih kapaciteta prelaza i aerodroma i bez migrantske krize. Trenutno pored ovih 540 ljudi koji nam fale, treba nam još najmanje 500. Imamo situaciju da nam više ljudi odlazi nego što dolazi", rekao je za "Nezavisne" Emir Tanović, predsjednik Sindikata Granične policije BiH.

On kaže da konkursi koji su aktuelni i koji će se uskoro raspisati ne mogu na vrijeme nadomjestiti nedostajući kadar, navodeći da je u pripremi novi konkurs za 150 službenika, ali da procedura traje od šest do devet mjeseci i tek nakon toga kreće obuka.

"Tek za godinu i po dana mi možemo očekivati da dobijemo nove zaposlene. Radimo u teškim uslovima, ali uspijevamo da izvršimo sve poslove koje nam je zakon rekao da treba", rekao je Tanović.

