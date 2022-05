Grlić Radman: CIK BiH ne može donijeti odluke o sprovođenju Izbornog zakona BiH

MOSTAR - Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je da Centralna izborna komisija (CIK) BiH ne može donijeti odluke o sprovođenju Izbornog zakona BiH.

"Ne bi bilo dobro da CIK, kako je to činila i prije četiri godine, omogućuje i donosi uredbe o popunjavanju Doma naroda, već da se to riješi na način kako bi to trebalo biti u jednom perfektnom izbornom zakonu", rekao je Grlić Radman u Mostaru.

On kaže da nije zadovoljan time što nisu usvojene izmjene Izbornog zakona BiH kojima su trebali da se otklone svi oblici diskriminacije i nejednakosti u izbornom procesu kako bi se očuvala konstitutivnost kao temeljno načelo Dejtonskog sporazuma.

"Ne mogu Hrvati biti zakinuti u svim pravima koja im pripadaju na osnovu Dejtonskog sporazuma zbog toga što su manji po broju", rekao je Grlić Radman i dodao da budućnost i stabilnost BiH zavisi od dogovora između političke elite.

On kaže da treba vidjeti koji sve pravni i politički instrumenti Hrvatskoj stoje na raspolaganju kako bi se djelovalo u ovom periodu do izbora, dodajući da "još ima vremena".

"Trebamo pokazati strpljenje, biti uporni sa argumentima, vjerodostojni, kredibilni i ne smijemo stati", rekao je Grlić Radman.

On je dodao da Hrvatska od samog početka "osvješćuje" međunarodnu zajednicu o potrebi promjene Izbornog zakona BiH i da je u zadnjih godinu dana ostvaren veliki napredak, prenosi RTV Herceg Bosne.