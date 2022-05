Grlić Radman: CIK neustavan, SDA odgovara izborni inženjering

MOSTAR - Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman ocijenio je u Mostaru da je najveća bošnjačka stranka SDA pokazala da joj odgovara status kvo i preglasavanje Hrvata, kao i da je CIK BiH neustavna i da je preuzela prerogative ustavotvorca i zakonodavca.

Istakao je da je veoma razočaran zbog toga što nije postignut dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH, dodavši da su uložili velike političke napore, ohrabrivali pregovarače, ali da, nažalost, Hrvatska ne sjedi za pregovaračkim stolom.

"Žalosni smo zbog činjenice da najveća bošnjačka strana nije pokazala dovoljno razumijevanja i interesa, odnosno, dala je do znanja da joj odgovara ovaj status kvo, izborni inženjering i preglasavanje hrvatskog naroda", rekao je Grlić Radman.

On je ocijenio da to nije dobro ni za koga i naglasio da će Hrvatska i dalje svjedočiti o neravnopravnom položaju hrvatskog naroda.

"Bez obzira na odluku Suda BiH, mi smatramo da je CIK neustavan, nezakonit, jer upravo je on preuzeo prerogative ustavotvorca, zakonodavca, što on ne može jer je to administrativno tijelo", naveo je šef hrvatske diplomatije.

Grlić Radman je napomenuo da će Hrvatska i dalje snažno podržavati pitanja koja su od vitalnog interesa hrvatskog naroda u BiH.

"Hrvatska će biti i dalje brana i štit bilo kakvim scenarijima koji dolaze sa strane ako imaju za cilj dalju destabilizaciju, obespravljivanje hrvatskog naroda u BiH", naglasio je Grlić Radman.

On je poručio da Hrvatska neće stajati mirno, da neće biti pasivna, ali da im je za to potrebno vrijeme.

"Došao sam da bih pokazao da sam i dalje spreman prenijeti poruku predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića da æemo snažno podržavati pitanja koja su od vitalnog interesa hrvatskog naroda u BiH", izjavio je Grlić Radman.