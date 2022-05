Jako je teško živjeti u zemlji kao što je BiH

BEOGRAD - Jako je teško živjeti u takvoj zemlji kao što je BiH, u kojoj će Ustavni sud, po nalog stranih mentora, donijeti bilo koju odluku suprotnu interesima srpskog naroda, ocijenio je za Srnu politički analitičar iz Beograda Stevica Deđanski.

Deđanski je ukazao da Srbi, poštujući međunarodno pravo, žive u iluziji da u svijetu svi imaju ista prava, pa se uvijek iznova iznenade odlukama suprotne strane, a u ovom slučaju negativnom odlukom Ustavnog suda BiH na legalan pokušaj Republike Srpske da vrati otete joj nadležnosti.

On je istakao da se niko ne pita kako je moglo da dođe do grubog kršenja međunarodnog prava i samog Ustava BiH, kada su Srpskoj oduzimana njena prava.

"Nažalost, dugo godina u prošlosti, čak ni vlasti u Republici Srpskoj nisu se borile protiv toga ovako eksplicitno kao što to sada čine. To očigledno izaziva nervozu kod ljudi u BiH i kod zapadnih sila koje od samog početka žele da Republiku Srpsku ugase", rekao je Deđanski.

On je ocijenio da je sama odluka Ustavnog suda BiH realno nebitna, zato što će "oni doneti bilo koju odluku koja će biti usmerena protiv interesa srpskog naroda i kako im budu rekli njihovi strani mentori".

Deđanski je istakao i da je zato jako teško živjeti u takvoj zemlji i boriti se za interese Srba i srpskog naroda, te poručuje da jedino što preostaje jeste istrajati na pridržavanju međunarodnog prava.

"Ali šta da radimo, to nam je očigledno suđeno. Moramo da istrajemo na tome da ne popuštamo, a oni će i dalje kršiti sve, raditi sve kao i do sada. Jedino što možemo da radimo je da se principijelno, kako Republika Srpska, tako i Srbija, držimo međunarodnog prava. A, doći će do vremena kada će se svet prekombinovati, pa će to imati svoju vrednost", poručio je Deđanski.

Ustavni sud BiH utvrdio je u četvrtak, 26. maja, da pojedine odredbe akata Narodne skupštine Republike Srpske koje je osporilo 15 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nisu u skladu sa Ustavom BiH, zbog čega ih je ukinuo.

Odlučujući o zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za rješavanje spora između BiH i Republike Srpske, Ustavni sud BiH utvrdio je da postoji spor u vezi s donošenjem osporenih odredaba deklaracije i zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa BiH na Srpsku u oblasti pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja