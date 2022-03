Kalabuhov: Ruska Federacija nema nikakvih skrivenih namjera prema BiH

SARAJEVO - Ruska Federacija nema nikakvih skrivenih namjera prema BiH, izjavio je večeras ruski ambasador Igor Kalabuhov i dodao da svi ruski privredni subjekti slobodno mogu da rade sa BiH.

"Otvoreni smo da razgovaramo sa svima. Naša je moć u tome i biće bogatstvo za ljude u BiH da mogu živjeti bezbjedno i prosperitetno jer je Rusija veliko tržište za izvoz. Moramo koristiti činjenicu da BiH nije neprijatelj Rusije", rekao je Kalabuhov i napomenuo da se BiH nije uključila u sankcije.

Kalabuhov je naglasio da svi ruski privredni subjekti slobodno mogu da rade sa BiH i da se nada da neće doći do toga da EU traži da BiH uvede sankcije Rusiji, naglašavajući da je to stvar organa na nivou BiH.

"Mislim da to nije u interesu BiH i ako do toga dođe to će biti poseban režim trgovine. Postoje političari i postoje državnici. Političari se povinuju pritisku, a državnici ne", naveo je Kalabuhov za sarajevsku televiziju "Fejs".

Kalabuhov je istakao da njegova zemlja kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma poštuje teritorijalni integritet BiH kao države tri konstitutivna naroda i dva entiteta, a da je sve ostalo stvar dogovora.

"Čudim se zašto mene pitate za stvari u BiH, a ne pitate ljude u Republici Srpskoj i BiH šta hoće. Da li hoće prosperitet ili u NATO? Da li žele saradnju sa Rusijom, Turskom?", upitao je Kalabuhov.

Na pitanje o eventualnom izbacivanju Rusije iz Savjeta za sprovođenje mira (PIK) Kalabuhov je rekao da se to nikada neće dogoditi, napominjući da za njega Kristijan Šmit nije visoki predstavnik.

U vezi sa zahtjevima pojedinih bošnjačkih političara da bude proglašen personom non grata, Kalabuhov je rekao da smatra da se neke njegove riječi pogrešno interpretiraju i da se o tome stvara neosnovana galama.

Kada je riječ o pitanju eventualnog ulaska BiH u NATO, Kalabuhov je naglasio da odluka o ulasku BiH u NATO mora biti dogovor svih u zemlji, te ponovio da Rusija poštuje suverenitet BiH i njen teritorijalni integritet.

Prema njegovim riječima, osim bezbjednosnog aspekta, BiH je potrebno jačanje ekonomije, investicije.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Kalabuhov je rekao da Rusija nema nikakvih skrivenih namjera ni prema Ukrajini, te ponovio da tamo vodi specijalnu vojnu operaciju, da nema namjeru da je okupira, a da su ciljevi isključivo vojna infrastruktura.

"Naša je namjera da Ukrajina bude neutralna, da ne bude članica NATO-a, da ne bude militarizovana", naveo je Kalabuhov i naglasio da je tokom najnovijih pregovora gotovo potpuno dogovoren neutralan status Ukrajine, nepristupanje NATO-a i demilitarizacija.