Komšić: Hrvatska stalno preko naše tarabe viri i govori šta će biti

ZAGREB - Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, rekao je da li je Hrvatskoj dosadilo da se petlja u poslove u BiH.

"Smatrate li da je možda to loše, nepristojno, diplomatski, nediplomatski... Stalno preko naše ograde, tarabe, plota, virite i govorite što će biti. Nije u redu. Vi ste to isto osjetili kada je Viktor Orban komentarisao more. Mi mislimo da trebamo uređivati svoje odnose", rekao je Komšić u emisiji "Nedjeljom u dva" na HRT-u.

Kako je rekao niko nije toliko lud, budalast, da misli da BiH može opstati bez ijednog naroda.

"Niko ne želi eliminisati jedan cijeli narod. Pustite nas da mi rješavamo stvari. Hrvati nisu ugroženi kao narod, imaju pozicije koje im Ustavom pripadaju", rekao je Komšić.

Po njemu HDZ neće bojkotovati Opšte izbore, koji su zakazani za 2. oktobar.

"Mislim da će prihvatiti da sudjeluju. Opet će biti gužve. Završiće se tako da će HDZ opet ući u vlast, a oni jako vole vlast, uostalom kao i svaka politička stranka", istakao je Komšić.

Dodao je da ne želi da bude kusur u unutrašnjoj hrvatskoj igri.

"To što (Zoran) Milanović radi, ja imam dojam da on zapravo koristi BiH, pa čak i mene u nekom kontekstu - za obračun s Plenkovićem i HDZ-om. I to na način da (Andrej) Plenkovića i Vladu pokaže nesposobnima za poboljšanje položaja Hrvata u BiH, intervencija u ustavni i izborni sistem u BiH i da zapravo on, koji nikakvih konkretnih ovlasti nema, za razliku od Plenkovića, koji ima na raspolaganju i zakon i Ustav i ovlasti i vladu - pokaže nesposobnim", rekao je Komšić.